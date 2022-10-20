Екатеринбургский пиарщик едет на фронт, отказавшись от брони

По словам Платона Маматова, армейского опыта у него нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов, известный по участию в избирательных кампаниях на Урале и за его пределами, готовится к отправке на фронт, в первый ударно-штурмовой батальон 131 полка ДНР. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. В разговоре с URA.RU Маматов уточнил, что отъезд намечен на конец ноября.

«Еду добровольцем. Отправка — в конце ноября, то есть месяц у меня еще есть, надо закончить кое-какие дела. Отправляют в пехоту», — сказал Маматов корреспонденту. «Родину надо защищать», — объяснил он свое решение. Армейского опыта у Маматова нет. «Буду его там приобретать», — добавил он.

Несколько его друзей — мобилизованные, контрактники, добровольцы — уже там, в зоне спецоперации РФ на Украине. «Они не пытались меня отговаривать. Уточнили только, все ли я взвесил», — поделился Маматов. Несколько дней назад в его telegram-канале появилась переписка со знакомым, в которой Маматов говорит, что у него есть бронь от мобилизации. То есть он от нее отказывается.

Каким образом Маматов получил защиту, он уточнять не стал. «Могу лишь сказать, что по первому образованию я инженер-айтишник — со всеми вытекающими», — прокомментировал Маматов.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. План по Свердловской области — 9,7 тысячи.