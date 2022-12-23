В Курганской области справились с проблемой, о которой губернатор докладывал в Москве

В Шумихе завершили строительство водозабора

24 декабря 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Водозабор уже пущен в производство (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Шумихе (Курганская область) завершили работы по строительству водозабора. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В сентябре прошлого года глава региона в рамках визита в Москву обсуждал с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным реконструкцию водозаборных сооружений на территории области. «А у нас новое открытие. В Шумихе завершено строительство водозабора с современной станцией водоподготовки, резервуарами, фильтрами. Сегодня объект официально вводится», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Он также сообщил о дополнительных ремонтных работах на сетях окружного центра. По словам Шумкова, на все было потрачено приблизительно 120 млн рублей. О решении одной из главных проблем в Курганской области заговорили несколько лет назад. В Кургане в 2020 году была запущена компания по модернизации очистных сооружений, водозабора, сетей водоснабжения и водоотведения. Реализацию крупного инвестиционного проекта оценили в Совете Федерации.

В Шумихе (Курганская область) завершили работы по строительству водозабора. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В сентябре прошлого года глава региона в рамках визита в Москву обсуждал с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным реконструкцию водозаборных сооружений на территории области. «А у нас новое открытие. В Шумихе завершено строительство водозабора с современной станцией водоподготовки, резервуарами, фильтрами. Сегодня объект официально вводится», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Он также сообщил о дополнительных ремонтных работах на сетях окружного центра. По словам Шумкова, на все было потрачено приблизительно 120 млн рублей. О решении одной из главных проблем в Курганской области заговорили несколько лет назад. В Кургане в 2020 году была запущена компания по модернизации очистных сооружений, водозабора, сетей водоснабжения и водоотведения. Реализацию крупного инвестиционного проекта оценили в Совете Федерации.