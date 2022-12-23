Спикер думы Екатеринбурга встретился с семьями военнослужащих. Фото

24 декабря 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Игорь Володин поздравил семьи военных с Новым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин 24 декабря встретился с семьями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и поздравил их с наступающим Новым годом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «День выдался насыщенным и интересным. Поздравил семьи военных, участвующих в СВО, с наступающим Новым годом», — сообщил Володин. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько навестил раненых военнослужащих. Народный избранник поздравил их с наступающим Новым годом и вручил им подарки, а также материальную помощь. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ. Фото: telegram-канал Игоря Володина Фото: telegram-канал Игоря Володина

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин 24 декабря встретился с семьями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и поздравил их с наступающим Новым годом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «День выдался насыщенным и интересным. Поздравил семьи военных, участвующих в СВО, с наступающим Новым годом», — сообщил Володин. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько навестил раненых военнослужащих. Народный избранник поздравил их с наступающим Новым годом и вручил им подарки, а также материальную помощь. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.