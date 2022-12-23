Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин 24 декабря встретился с семьями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и поздравил их с наступающим Новым годом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«День выдался насыщенным и интересным. Поздравил семьи военных, участвующих в СВО, с наступающим Новым годом», — сообщил Володин.
Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько навестил раненых военнослужащих. Народный избранник поздравил их с наступающим Новым годом и вручил им подарки, а также материальную помощь.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.
Фото: telegram-канал Игоря Володина
Фото: telegram-канал Игоря Володина
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Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин 24 декабря встретился с семьями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и поздравил их с наступающим Новым годом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «День выдался насыщенным и интересным. Поздравил семьи военных, участвующих в СВО, с наступающим Новым годом», — сообщил Володин. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько навестил раненых военнослужащих. Народный избранник поздравил их с наступающим Новым годом и вручил им подарки, а также материальную помощь. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.