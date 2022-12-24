Глава Минобороны Турции предрек продолжение спецоперации на Украине в 2023 году

24 декабря 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

СВО не завершится из-за поддержки Украины Западом, заявил Хулуси Акар Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине продолжится в 2023 году из-за финансирования Киева Западом. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Этот конфликт, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», — заявил Хулуси Акар во время беседы с журналистами. Глава ведомства также отметил, что противостояние России и Украины не завершится так просто, в том числе из-за продолжающейся поддержки со стороны Запада. Выступление Акара опубликовано на YouTube-канале Минобороны Турции. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Журналисты из Newsweek уверены в том, что командующий российскими войсками в зоне СВО генерал Сергей Суровикин будет «у ворот Киева» уже к февралю 2023 года, передает «Царьград». Однако депутат Госдумы по обороне Андрей Гурулев предположил, что конфликт разрешиться к 2030 году.

Спецоперация на Украине продолжится в 2023 году из-за финансирования Киева Западом. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Этот конфликт, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», — заявил Хулуси Акар во время беседы с журналистами. Глава ведомства также отметил, что противостояние России и Украины не завершится так просто, в том числе из-за продолжающейся поддержки со стороны Запада. Выступление Акара опубликовано на YouTube-канале Минобороны Турции. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Журналисты из Newsweek уверены в том, что командующий российскими войсками в зоне СВО генерал Сергей Суровикин будет «у ворот Киева» уже к февралю 2023 года, передает «Царьград». Однако депутат Госдумы по обороне Андрей Гурулев предположил, что конфликт разрешиться к 2030 году.