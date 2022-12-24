Во Франции раскрыли важный сигнал в связи с поездкой Зеленского в США

Французский политик Филиппо: поездка Зеленского в США является предвестником мировой войны

24 декабря 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский побывал с визитом в США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон стала предвестником мировой войны. Такое мнение высказал французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны! Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране», — написал Филиппо в Twitter. Он отметил, что конфликт нужен американским и украинским лидерам для преумножения своей славы, а также для гегемонии доллара. Зеленский на этой неделе побывал в Вашингтоне, в ходе визита он выступил в Конгрессе США и поговорил с официальными лицами. После чего президент США Джо Байден заявил о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает «Царьград». Конфликт может перейти в столкновение НАТО с Россией, если США поставят это вооружение, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Папа Римский Франциск считает, что происходящее на Украине уже является «мировой войной», передает «Национальная служба новостей».

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон стала предвестником мировой войны. Такое мнение высказал французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны! Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране», — написал Филиппо в Twitter. Он отметил, что конфликт нужен американским и украинским лидерам для преумножения своей славы, а также для гегемонии доллара. Зеленский на этой неделе побывал в Вашингтоне, в ходе визита он выступил в Конгрессе США и поговорил с официальными лицами. После чего президент США Джо Байден заявил о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает «Царьград». Конфликт может перейти в столкновение НАТО с Россией, если США поставят это вооружение, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Папа Римский Франциск считает, что происходящее на Украине уже является «мировой войной», передает «Национальная служба новостей».