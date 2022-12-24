Ведущий Fox News назвал «главную ложь о России 2022»

Ведущий Fox News: «главная ложь о России 2022» — это ложь о «Северных потоках»

Такер Карлсон посчитал ложь о «Северных потоках» — главной ложью об РФ 2022 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главная ложь о России в 2022 году — это обвинения русских в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

«Мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: президент России Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!», — раскритиковал Карлсон западную прессу в эфире своей телепередачи на Fox News. По заявлению журналиста, вариантов лжи было много, однако в категории «самых любимых примеров вранья 2022» Карлсон предпочел именно этот.

Аварии на «Северных потоках» произошли в конце сентября. Стало известно о повреждении двух газопроводов. В Кремле, а также в Германии предположили, что инцидент являлся запланированной диверсией. Путин заявлял, что во взрыве на газопроводах может быть виновен тот, кто заинтересован в транзите через Украину. Доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет, сообщала «Национальная служба новостей».