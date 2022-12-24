24 декабря 2022
23 декабря 2022

В Магнитогорске сотрудник автосервиса украл фотоаппарат из салона маршрутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей ОМОНА. Пермь, фотоаппарат фэд
Фотоаппарат забыл в салоне маршрутки пассажир (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области сотрудник автосервиса украл фотоаппарат из салона маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В дежурную часть отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску обратился потерпевший 1956 года рождения, который пояснил, что у него похищен фотоаппарат стоимостью 12 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался магнитогорец, 1988 года рождения», — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как оказалось, потерпевший забыл фотоаппарат в маршрутном такси. Водитель, обнаружив ценную вещь, решил его вернуть, но перед этим оставил автомобиль в автосервисе для ремонта. Сотрудник сервиса, похитив фотоаппарат, успел его продать, деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее челябинец при краже из магазина выпил одну бутылку коньяка и потерял вторую. А в целях профилактики преступлений Росгвардия дала советы жителям Челябинской области, как уберечь садовые домики от краж.

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В Магнитогорске Челябинской области сотрудник автосервиса украл фотоаппарат из салона маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В дежурную часть отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску обратился потерпевший 1956 года рождения, который пояснил, что у него похищен фотоаппарат стоимостью 12 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался магнитогорец, 1988 года рождения», — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка. Как оказалось, потерпевший забыл фотоаппарат в маршрутном такси. Водитель, обнаружив ценную вещь, решил его вернуть, но перед этим оставил автомобиль в автосервисе для ремонта. Сотрудник сервиса, похитив фотоаппарат, успел его продать, деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее челябинец при краже из магазина выпил одну бутылку коньяка и потерял вторую. А в целях профилактики преступлений Росгвардия дала советы жителям Челябинской области, как уберечь садовые домики от краж.
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