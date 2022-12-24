В Магнитогорске сотрудник автосервиса украл фотоаппарат из салона маршрутки

Фотоаппарат забыл в салоне маршрутки пассажир (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области сотрудник автосервиса украл фотоаппарат из салона маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В дежурную часть отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску обратился потерпевший 1956 года рождения, который пояснил, что у него похищен фотоаппарат стоимостью 12 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался магнитогорец, 1988 года рождения», — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как оказалось, потерпевший забыл фотоаппарат в маршрутном такси. Водитель, обнаружив ценную вещь, решил его вернуть, но перед этим оставил автомобиль в автосервисе для ремонта. Сотрудник сервиса, похитив фотоаппарат, успел его продать, деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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