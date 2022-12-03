Челябинец при ограблении магазина выпил одну бутылку коньяка и потерял вторую

Факт кражи со взломом из магазина крупной торговой сети установили по записям с камер видеонаблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Усть-Катаве Челябинской области задержан местный житель, укравший из магазина четыре бутылки коньяка. При этом одну из бутылок он успел выпить, а вторую потерял при задержании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

«Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу по горячим следам задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния (кражи со взломом из магазина крупной торговой сети). Им оказался местный житель 1995 года рождения. Полицейские изъяли находившийся при нем похищенный товар, однако одну из бутылок он успел открыть и выпить алкогольный напиток, а вторую потерял при попытке скрыться», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка

По данному факту в ОМВД по Усть-Катавскому ГО возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Изъятый товар (оставшийся коньяк) полицейскими передан представителю сетевого магазина.

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