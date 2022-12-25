В Академии военных наук нашли способ справиться с ВСУ в Донбассе

Военный аналитик Прохватилов: ракеты «Сатана» помогут уничтожить ВСУ в Донбассе

26 декабря 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Одна ракета «Сатана» способна разрушить мост через Днепр, сказал Владимир Прохватилов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для уничтожения группировки ВСУ в Донбассе можно использовать ракеты «Сатана», предварительно заменив ядерные боеголовки на неядерные. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые называются „Сатана“. Они находятся в шахтах и могут уничтожить весь мир. Периодически они заменяются и утилизируются. С их помощью запускаются спутники. Это дорогостоящая штука. И можно ее использовать гораздо умнее. То есть поместить конвенциональную боеголовку. Удар одной такой ракеты, если ее запустить не в космос, а на средней дистанции, уничтожит гарантировано мост через Днепр. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, использование этих ракет гарантирует успех российским Вооруженным силам, но необходимо перестраховаться и доказать, что боеголовки неядерные. «Это победа сразу. Но перед этим надо пригласить американских представителей и показать, что в этой шахте ядерных боеголовок нет. Это необходимо, чтобы не восприняли, как атаку ядерными ракетами», — объяснил военный аналитик. Сейчас в РФ есть ракета нового поколения «Сатана-2». Ранее в западных СМИ появлялась информация о том, что Россия якобы планирует нанести удар ядерным оружием. New York Post писал, что «Сатана-2» почти готова к развертыванию. Новая тяжелая баллистическая ракета способна достичь всех столиц Европы и даже нанести удар по США, сообщало турецкое издание Yeni Safak. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для уничтожения группировки ВСУ в Донбассе можно использовать ракеты «Сатана», предварительно заменив ядерные боеголовки на неядерные. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые называются „Сатана“. Они находятся в шахтах и могут уничтожить весь мир. Периодически они заменяются и утилизируются. С их помощью запускаются спутники. Это дорогостоящая штука. И можно ее использовать гораздо умнее. То есть поместить конвенциональную боеголовку. Удар одной такой ракеты, если ее запустить не в космос, а на средней дистанции, уничтожит гарантировано мост через Днепр. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, использование этих ракет гарантирует успех российским Вооруженным силам, но необходимо перестраховаться и доказать, что боеголовки неядерные. «Это победа сразу. Но перед этим надо пригласить американских представителей и показать, что в этой шахте ядерных боеголовок нет. Это необходимо, чтобы не восприняли, как атаку ядерными ракетами», — объяснил военный аналитик. Сейчас в РФ есть ракета нового поколения «Сатана-2». Ранее в западных СМИ появлялась информация о том, что Россия якобы планирует нанести удар ядерным оружием. New York Post писал, что «Сатана-2» почти готова к развертыванию. Новая тяжелая баллистическая ракета способна достичь всех столиц Европы и даже нанести удар по США, сообщало турецкое издание Yeni Safak.