Украина официально выступит с предложением исключить РФ из ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, оон
Россия не имеет права состоять в Совбезе ООН, считает Дмитрий Кулеба Фото:

Украина собирается исключить Россию из Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы официально выступим с позицией исключения России из Совета безопасности ООН», — передает слова Кулебы «24 канал». По мнению главы МИД Украины, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в СБ ООН.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что исключение России из СБ ООН на данный момент невозможно, так как это может привести в тупик концепт безопасности ООН. Вместо этого Мишель предложил разработать механизм приостановки деятельности РФ в Совбезе ООН, передает RT. Верховная рада Украины, в свою очередь, вынесла постановление о «нелегитимном участии» России в ООН, сообщает телеканал 360.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Украина собирается исключить Россию из Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы официально выступим с позицией исключения России из Совета безопасности ООН», — передает слова Кулебы «24 канал». По мнению главы МИД Украины, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в СБ ООН. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что исключение России из СБ ООН на данный момент невозможно, так как это может привести в тупик концепт безопасности ООН. Вместо этого Мишель предложил разработать механизм приостановки деятельности РФ в Совбезе ООН, передает RT. Верховная рада Украины, в свою очередь, вынесла постановление о «нелегитимном участии» России в ООН, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...