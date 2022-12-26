Украина официально выступит с предложением исключить РФ из ООН

Россия не имеет права состоять в Совбезе ООН, считает Дмитрий КулебаФото: Официальный сайт президента Украины
Украина собирается исключить Россию из Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы официально выступим с позицией исключения России из Совета безопасности ООН», — передает слова Кулебы «24 канал». По мнению главы МИД Украины, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в СБ ООН.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что исключение России из СБ ООН на данный момент невозможно, так как это может привести в тупик концепт безопасности ООН. Вместо этого Мишель предложил разработать механизм приостановки деятельности РФ в Совбезе ООН, передает RT. Верховная рада Украины, в свою очередь, вынесла постановление о «нелегитимном участии» России в ООН, сообщает телеканал 360.
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Украина собирается исключить Россию из Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы официально выступим с позицией исключения России из Совета безопасности ООН», — передает слова Кулебы «24 канал». По мнению главы МИД Украины, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в СБ ООН. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что исключение России из СБ ООН на данный момент невозможно, так как это может привести в тупик концепт безопасности ООН. Вместо этого Мишель предложил разработать механизм приостановки деятельности РФ в Совбезе ООН, передает RT. Верховная рада Украины, в свою очередь, вынесла постановление о «нелегитимном участии» России в ООН, сообщает телеканал 360.