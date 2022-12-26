У главы украинской разведки нашли карту «расчлененной» России

У главы украинской разведки нашли карту России без Курска, Белгорода и Кубани

26 декабря 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Карта Украины включала Курскую, Белгородскую области и Кубань Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В кабинете главы главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилла Буданова висит карта, на которой Курская, Белгородская области и Кубань включены в состав Украины. Глава ведомства отказался давать точный ответ по поводу планов по территориальной экспансии украинского государства. «Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет», — цитирует Буданова украинское издание Liga.net. Комментарий главы ГУР последовал в ответ на вопрос о том, являются ли добавленные в состав Украины черным маркером Курская, Белгородская области и Кубань целью украинских властей. Ранее Буданов заявил, что украинская армия ставит перед собой цель зайти на территорию Крыма с оружием в руках. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал планы Украины по захвату Крыма «агрессивным трепом», передает RT.

В кабинете главы главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилла Буданова висит карта, на которой Курская, Белгородская области и Кубань включены в состав Украины. Глава ведомства отказался давать точный ответ по поводу планов по территориальной экспансии украинского государства. «Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет», — цитирует Буданова украинское издание Liga.net. Комментарий главы ГУР последовал в ответ на вопрос о том, являются ли добавленные в состав Украины черным маркером Курская, Белгородская области и Кубань целью украинских властей. Ранее Буданов заявил, что украинская армия ставит перед собой цель зайти на территорию Крыма с оружием в руках. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал планы Украины по захвату Крыма «агрессивным трепом», передает RT.