У главы украинской разведки нашли карту «расчлененной» России

У главы украинской разведки нашли карту России без Курска, Белгорода и Кубани
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Карта Украины включала Курскую, Белгородскую области и Кубань Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В кабинете главы главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилла Буданова висит карта, на которой Курская, Белгородская области и Кубань включены в состав Украины. Глава ведомства отказался давать точный ответ по поводу планов по территориальной экспансии украинского государства.

«Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет», — цитирует Буданова украинское издание Liga.net. Комментарий главы ГУР последовал в ответ на вопрос о том, являются ли добавленные в состав Украины черным маркером Курская, Белгородская области и Кубань целью украинских властей.

Ранее Буданов заявил, что украинская армия ставит перед собой цель зайти на территорию Крыма с оружием в руках. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал планы Украины по захвату Крыма «агрессивным трепом», передает RT.

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В кабинете главы главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилла Буданова висит карта, на которой Курская, Белгородская области и Кубань включены в состав Украины. Глава ведомства отказался давать точный ответ по поводу планов по территориальной экспансии украинского государства. «Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет», — цитирует Буданова украинское издание Liga.net. Комментарий главы ГУР последовал в ответ на вопрос о том, являются ли добавленные в состав Украины черным маркером Курская, Белгородская области и Кубань целью украинских властей. Ранее Буданов заявил, что украинская армия ставит перед собой цель зайти на территорию Крыма с оружием в руках. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал планы Украины по захвату Крыма «агрессивным трепом», передает RT.
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