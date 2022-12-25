25 декабря 2022

В Екатеринбурге благодаря дистанту наполовину снизилось число заболевших детей

В Екатеринбурге после перевода на дистанционное обучение снизилось число заболевших детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Будет ли продлен дистант, власти Екатеринбурга решат в январе Фото:

В Екатеринбурге после ввода дистанционного обучения в школах почти на 50% снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня мы уже видим, как заболеваемость у обучающихся начала снижаться. Разобщение детей в период эпидемии помогает снизить количество заразившихся, а новогодние мероприятия и елки не поддерживают такие же темпы распространения инфекции, как посещение учебных занятий», — рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. По данным Роспотребнадзора, с 19 декабря число заболевших среди детей 7-14 лет снизилось на 49%, а среди 15-17-летних — на 35%.

Будет ли продление дистанционного обучения в январе — пока остается под вопросом, все зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в городе. «Мы отправляем детей на дистант не только потому, что они могут сами заболеть. Они могут еще и заразить представителей старшего поколения, людей с хроническими заболеваниями», — пояснила замглавы города.

Ранее URA.RU сообщало, что все школы Свердловской области переводятся на дистанционное обучение с 19 декабря. Тогда на дистанционное обучение перешли школы Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Сухого Лога и Богдановича. При этом начальные классы отправились на каникулы с 26 декабря, то есть на неделю раньше.

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В Екатеринбурге после ввода дистанционного обучения в школах почти на 50% снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Сегодня мы уже видим, как заболеваемость у обучающихся начала снижаться. Разобщение детей в период эпидемии помогает снизить количество заразившихся, а новогодние мероприятия и елки не поддерживают такие же темпы распространения инфекции, как посещение учебных занятий», — рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. По данным Роспотребнадзора, с 19 декабря число заболевших среди детей 7-14 лет снизилось на 49%, а среди 15-17-летних — на 35%. Будет ли продление дистанционного обучения в январе — пока остается под вопросом, все зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в городе. «Мы отправляем детей на дистант не только потому, что они могут сами заболеть. Они могут еще и заразить представителей старшего поколения, людей с хроническими заболеваниями», — пояснила замглавы города. Ранее URA.RU сообщало, что все школы Свердловской области переводятся на дистанционное обучение с 19 декабря. Тогда на дистанционное обучение перешли школы Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Сухого Лога и Богдановича. При этом начальные классы отправились на каникулы с 26 декабря, то есть на неделю раньше.
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