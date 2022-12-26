Внук Бандеры призвал ввести украинские войска в Москву

Москва «должна пылать», заявил Степан Бандера-младший
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинским войскам необходимо дойти до столицы России Москвы. С таким призывом выступил внук главы ОУН («Организация украинских националистов» — запрещена на территории России) Степана Бандеры его полный тезка Степан Бандера.
«Чтобы эти боевые действия завершились необходимо дойти до Москвы», — передает слова Бандеры-младшего Youtube-канал Ukrainian Media Network. Он добавил, что столица российского государства должна «пылать».
Ранее в кабинете у главы ГУР Украины заметили карту «расчлененной» России. На ней Курская и Белгородская области, а также Кубань числились в составе Украины.
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