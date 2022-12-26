Внук Бандеры призвал ввести украинские войска в Москву

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Репетиция воздушной части парада. Москва, самолеты, военные, воздушный парад, пилотажная группа, воздушное звено
Москва «должна пылать», заявил Степан Бандера-младший Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинским войскам необходимо дойти до столицы России Москвы. С таким призывом выступил внук главы ОУН («Организация украинских националистов» — запрещена на территории России) Степана Бандеры его полный тезка Степан Бандера.

«Чтобы эти боевые действия завершились необходимо дойти до Москвы», — передает слова Бандеры-младшего Youtube-канал Ukrainian Media Network. Он добавил, что столица российского государства должна «пылать».

Ранее в кабинете у главы ГУР Украины заметили карту «расчлененной» России. На ней Курская и Белгородская области, а также Кубань числились в составе Украины.

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Украинским войскам необходимо дойти до столицы России Москвы. С таким призывом выступил внук главы ОУН («Организация украинских националистов» — запрещена на территории России) Степана Бандеры его полный тезка Степан Бандера. «Чтобы эти боевые действия завершились необходимо дойти до Москвы», — передает слова Бандеры-младшего Youtube-канал Ukrainian Media Network. Он добавил, что столица российского государства должна «пылать». Ранее в кабинете у главы ГУР Украины заметили карту «расчлененной» России. На ней Курская и Белгородская области, а также Кубань числились в составе Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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