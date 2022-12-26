Губернатор Махонин оставил за собой кресло премьера

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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин продолжит совмещать посты губернатора и главы кабмина Фото:

Губернатор Дмитрий Махонин решил, что оставит за собой полномочия главы правительства региона. Об этом, как передает корреспондент UR.RU, он заявил встрече с журналистами.

«Махонин передумал передавать функционал премьер-министра кому-либо. По его словам, он формировал правительство под себя. Более того, губернатор отметил, что реализация многих проектов затянулась из-за управленческих решений, поэтому в ближайшее время он не планирует назначать премьера», — сообщает корреспондент URA.RU.

На пресс-конференции в августе 2022 года Дмитрий Махонин заявил, что намерен передать функционал премьер-министра, которым сейчас занимается сам, другому человеку. В числе претендентов звучала фамилия и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина и вице-премьера Александра Борисова.

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Губернатор Дмитрий Махонин решил, что оставит за собой полномочия главы правительства региона. Об этом, как передает корреспондент UR.RU, он заявил встрече с журналистами. «Махонин передумал передавать функционал премьер-министра кому-либо. По его словам, он формировал правительство под себя. Более того, губернатор отметил, что реализация многих проектов затянулась из-за управленческих решений, поэтому в ближайшее время он не планирует назначать премьера», — сообщает корреспондент URA.RU. На пресс-конференции в августе 2022 года Дмитрий Махонин заявил, что намерен передать функционал премьер-министра, которым сейчас занимается сам, другому человеку. В числе претендентов звучала фамилия и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина и вице-премьера Александра Борисова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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