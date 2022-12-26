Губернатор Махонин оставил за собой кресло премьера

26 декабря 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин продолжит совмещать посты губернатора и главы кабмина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Дмитрий Махонин решил, что оставит за собой полномочия главы правительства региона. Об этом, как передает корреспондент UR.RU, он заявил встрече с журналистами. «Махонин передумал передавать функционал премьер-министра кому-либо. По его словам, он формировал правительство под себя. Более того, губернатор отметил, что реализация многих проектов затянулась из-за управленческих решений, поэтому в ближайшее время он не планирует назначать премьера», — сообщает корреспондент URA.RU. На пресс-конференции в августе 2022 года Дмитрий Махонин заявил, что намерен передать функционал премьер-министра, которым сейчас занимается сам, другому человеку. В числе претендентов звучала фамилия и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина и вице-премьера Александра Борисова.

Губернатор Дмитрий Махонин решил, что оставит за собой полномочия главы правительства региона. Об этом, как передает корреспондент UR.RU, он заявил встрече с журналистами. «Махонин передумал передавать функционал премьер-министра кому-либо. По его словам, он формировал правительство под себя. Более того, губернатор отметил, что реализация многих проектов затянулась из-за управленческих решений, поэтому в ближайшее время он не планирует назначать премьера», — сообщает корреспондент URA.RU. На пресс-конференции в августе 2022 года Дмитрий Махонин заявил, что намерен передать функционал премьер-министра, которым сейчас занимается сам, другому человеку. В числе претендентов звучала фамилия и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина и вице-премьера Александра Борисова.