Задержанный ФСБ депутат гордумы Челябинска проведет ночь в ИВС

Задержанный ФСБ 26 декабря депутат гордумы Челябинска Олег Иванов проведет ночь в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Иванова поместили в ИВС. Завтра будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказал источник.
Иванова задержали утром 26 декабря. Также силовики провели обыск в его фирме «Альфастрой». Депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.
URA.RU попыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
Несколько фирм Иванова занимались строительством и ремонтом зданий для силовых структур. Правда, не всегда заказчики оставались довольны. Из-за этого силовики уже проверяли фирмы Иванова. В сентябре 2021 года ФСБ нагрянула в фирмы, связанные с компанией «Альфастрой». Поводом для этого стала проверка расходов бюджетных средств Контрольно-счетной палатой региона.
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