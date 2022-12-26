Задержанный ФСБ депутат гордумы Челябинска проведет ночь в ИВС

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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, иванов олег
Олега Иванова подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей Фото:

Задержанный ФСБ 26 декабря депутат гордумы Челябинска Олег Иванов проведет ночь в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Иванова поместили в ИВС. Завтра будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказал источник.

Иванова задержали утром 26 декабря. Также силовики провели обыск в его фирме «Альфастрой». Депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

Несколько фирм Иванова занимались строительством и ремонтом зданий для силовых структур. Правда, не всегда заказчики оставались довольны. Из-за этого силовики уже проверяли фирмы Иванова. В сентябре 2021 года ФСБ нагрянула в фирмы, связанные с компанией «Альфастрой». Поводом для этого стала проверка расходов бюджетных средств Контрольно-счетной палатой региона.

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Задержанный ФСБ 26 декабря депутат гордумы Челябинска Олег Иванов проведет ночь в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Иванова поместили в ИВС. Завтра будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказал источник. Иванова задержали утром 26 декабря. Также силовики провели обыск в его фирме «Альфастрой». Депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили. Несколько фирм Иванова занимались строительством и ремонтом зданий для силовых структур. Правда, не всегда заказчики оставались довольны. Из-за этого силовики уже проверяли фирмы Иванова. В сентябре 2021 года ФСБ нагрянула в фирмы, связанные с компанией «Альфастрой». Поводом для этого стала проверка расходов бюджетных средств Контрольно-счетной палатой региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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