В Кремле оспорили план мэра Екатеринбурга на выборы-2023

Для Алексея Орлова выборы в гордуму 2023 года станут определяющими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внутриполитический блок администрации президента (АП) РФ оспорил новую схему выборов в гордуму Екатеринбурга, предложенную мэром Алексеем Орловым и резиденцией свердловского губернатора. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в муниципальной власти. При этом сам Орлов в разговоре с корреспондентом информацию не подтвердил.

Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023 года. Действующий созыв формировался по схеме «50 на 50»: 18 мест разыгрывались в одномандатных округах, 18 — по партспискам. О скором изменении порядка URA.RU сообщило в середине ноября. Источник агентства со ссылкой на предварительные договоренности с кремлевскими чиновниками тогда утверждал, что в новой думе будет не 36 депутатов, а 35: количество одномандатных округов увеличится с 18 до 25, еще десять мест будут распределены по партийным спискам. На пресс-конференции 16 декабря Орлов подтвердил, что такая вероятность существует.

«Насколько я знаю, в администрации президента изначально были против каких-либо изменений — мол, сейчас не время. Но мэрия и „область“ начали переубеждать, предлагать свои варианты. Наиболее обсуждаемый — „25 на 10“ — АП не утверждает», — поделился первый источник. «Вариант „25 на 10“, по последним данным, отклонен. Сейчас АП предлагает схему 20 [одномандатных округов] на 15 [мест по партспискам]. АП считает, что таким образом получится избежать конфликта с парламентскими партиями, которые в противном случае теряют шансы на сколько-нибудь серьезное представительство во власти Екатеринбурга», — добавил второй источник.

Третий информированный инсайдер — близкий к горадминистрации — отметил, что схема, предложенная мэрией и резиденцией губернатора, не отклонена, а подвергнута дополнительному обсуждению. «Окончательное решение отложено на неопределенный срок», — сообщил он.

«Работа ведется в плановом режиме. Никаких не вижу проблем. Не говорю, что это будет 25 на 10, но я думаю, что к началу года мы выйдем с утвержденной [новой] схемой [выборов]. У нас время есть, все просчитано», — сказал Орлов.

Для него выборы станут определяющими. Действующий созыв Орлову, назначенному в декабре 2020-го, достался от предыдущей управленческой команды и до сих пор считается в некоторой степени подконтрольным близкому к Куйвашеву бизнесмену Виталию Кочеткову (сотовый оператор «Мотив»). Мэр же хочет видеть в думе депутатов, ориентированных исключительно на него.