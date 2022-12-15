Мэр Екатеринбурга впервые раскрыл план по зачистке гордумы

Мэр Екатеринбурга: костяк нового созыва гордумы будет состоять из бюджетников и представителей ФПГ

16 декабря 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов объяснил, кто составит костяк нового созыва гордумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Костяк нового созыва гордумы Екатеринбурга, который сформируется в 2023 году, будет состоять из представителей не только бюджетных организаций (как принято считать), но финансово-промышленных групп. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, отвечая на просьбу URA.RU раскрыть свой замысел по обновлению представительного органа. Ранее агентство неоднократно сообщало, что Орлов, который был назначен главой уже при действующем созыве, намерен установить над думой полный контроль, заменив политиков от бизнеса на бюджетников. В частности, обсуждаются слухи о намерении Орлова сместить спикера дума Игоря Володина, ориентированного на близхкого к губернатору бизнесмена Виталия Кочеткова (совладелец компании «Мотив»). Называть конкретные параметры зачистки Орлов не стал. «Что касается конкретных персоналий — бюджетники это или представители бизнеса, — в [новом созыве] хотелось бы видеть и тех, и тех. Людей грамотных, юридически в том числе. Потому что решения, которые рассматриваются на заседаниях комиссий, думы, требуют профессионального подхода. Сегодня их достаточно много в составе думы. Хотелось бы, чтобы [были в думе] и представляющие бюджетную сферу, и крупные образовательные учреждения, и сферу медицины. Кто это будет — это решать в результате праймериз „Единой России“. <…> Естественно, что будут предложения наших крупных ФПГ. Это неизбежный процесс», — отметил мэр. Кроме того, по его данным, «многие» из действующих депутатов хотят переизбраться. «Вот вы назвали фамилию [Кочеткова], обсуждений у меня таких не было. Ни с кем. Естественно, консультации будут вестись и с партией. Потому что я являюсь первым заместителем [руководителя] регионального отделения „Единой России“. <…> И, естественно, будем обсуждать и с городским сообществом, и с бизнес-сообществом, и с губернатором», — анонсировал градоначальник. Но первичным по отношению к лонг-листам кандидатов является определение схемы выборов. Предыдущий созыв формировался по системе «50 на 50» (половина — по спискам, половина — по одномандатным округам), как будет формироваться новый, пока не известно. Орлов допустил сценарий, о котором ранее сообщало URA.RU: количество одномандатных округов увеличится с 18 до 25, и еще девять мест будет распределены по партспискам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Костяк нового созыва гордумы Екатеринбурга, который сформируется в 2023 году, будет состоять из представителей не только бюджетных организаций (как принято считать), но финансово-промышленных групп. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, отвечая на просьбу URA.RU раскрыть свой замысел по обновлению представительного органа. Ранее агентство неоднократно сообщало, что Орлов, который был назначен главой уже при действующем созыве, намерен установить над думой полный контроль, заменив политиков от бизнеса на бюджетников. В частности, обсуждаются слухи о намерении Орлова сместить спикера дума Игоря Володина, ориентированного на близхкого к губернатору бизнесмена Виталия Кочеткова (совладелец компании «Мотив»). Называть конкретные параметры зачистки Орлов не стал. «Что касается конкретных персоналий — бюджетники это или представители бизнеса, — в [новом созыве] хотелось бы видеть и тех, и тех. Людей грамотных, юридически в том числе. Потому что решения, которые рассматриваются на заседаниях комиссий, думы, требуют профессионального подхода. Сегодня их достаточно много в составе думы. Хотелось бы, чтобы [были в думе] и представляющие бюджетную сферу, и крупные образовательные учреждения, и сферу медицины. Кто это будет — это решать в результате праймериз „Единой России“. <…> Естественно, что будут предложения наших крупных ФПГ. Это неизбежный процесс», — отметил мэр. Кроме того, по его данным, «многие» из действующих депутатов хотят переизбраться. «Вот вы назвали фамилию [Кочеткова], обсуждений у меня таких не было. Ни с кем. Естественно, консультации будут вестись и с партией. Потому что я являюсь первым заместителем [руководителя] регионального отделения „Единой России“. <…> И, естественно, будем обсуждать и с городским сообществом, и с бизнес-сообществом, и с губернатором», — анонсировал градоначальник. Но первичным по отношению к лонг-листам кандидатов является определение схемы выборов. Предыдущий созыв формировался по системе «50 на 50» (половина — по спискам, половина — по одномандатным округам), как будет формироваться новый, пока не известно. Орлов допустил сценарий, о котором ранее сообщало URA.RU: количество одномандатных округов увеличится с 18 до 25, и еще девять мест будет распределены по партспискам.