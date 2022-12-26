Глава МИД Украины: Киев готов провести «мирный саммит» на площадке ООН 26 декабря 2022 в 23:17 Размер текста - 17 + «Мирный саммит» на площадке ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готова провести «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «Киев хотел бы провести к концу февраля „мирный саммит“ на площадке ООН», — сообщил Дмитрий Кулеба, передает The Associated Press . По его словам, генсек ООН возможно выступит в роли посредника. Ранее издание Reseau International писало о том, что Запад трижды срывал возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что предпосылок для переговоров России и Украины в ближайшее время нет. Украина готова провести «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «Киев хотел бы провести к концу февраля „мирный саммит“ на площадке ООН», — сообщил Дмитрий Кулеба, передает The Associated Press. По его словам, генсек ООН возможно выступит в роли посредника. Ранее издание Reseau International писало о том, что Запад трижды срывал возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что предпосылок для переговоров России и Украины в ближайшее время нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям