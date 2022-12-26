26 декабря 2022

Глава МИД Украины: Киев готов провести «мирный саммит» на площадке ООН

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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон
«Мирный саммит» на площадке ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готова провести «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Киев хотел бы провести к концу февраля „мирный саммит“ на площадке ООН», — сообщил Дмитрий Кулеба, передает The Associated Press. По его словам, генсек ООН возможно выступит в роли посредника.

Ранее издание Reseau International писало о том, что Запад трижды срывал возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что предпосылок для переговоров России и Украины в ближайшее время нет.

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Украина готова провести «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «Киев хотел бы провести к концу февраля „мирный саммит“ на площадке ООН», — сообщил Дмитрий Кулеба, передает The Associated Press. По его словам, генсек ООН возможно выступит в роли посредника. Ранее издание Reseau International писало о том, что Запад трижды срывал возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что предпосылок для переговоров России и Украины в ближайшее время нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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