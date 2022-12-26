Захарова обозначила одну из целей спецоперации на Украине

Украинские законодатели цинично глумятся над правами нацменьшинств. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что только реализация целей и задач спецоперации на Украине вернет русскоязычным их права.
«Считаем своим долгом привлечь внимание международного сообщества к циничному глумлению украинских законодателей над правами нацменьшинств […]. Именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне», — приводят слова Захаровой на официальном сайте МИДа.
Официальный представитель ведомства добавила, что на это не обращают никакого внимания международные и европейские правозащитные организации. По ее мнению, они закрывают глаза на любые ущемления прав человека, если речь идет об этнических русских, проявляя русофобию. «Только реализация целей и задач спецоперации способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека», — заключила она.
Ранее Захарова привела доказательства, что НАТО превратили конфликт на Украине в полигон для тестирования собственного вооружения. Она отметила, что ходе атаки на Донецк украинские бойцы использовали шведские гаубицы «Archer».
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Украинские законодатели цинично глумятся над правами нацменьшинств. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что только реализация целей и задач спецоперации на Украине вернет русскоязычным их права. «Считаем своим долгом привлечь внимание международного сообщества к циничному глумлению украинских законодателей над правами нацменьшинств […]. Именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне», — приводят слова Захаровой на официальном сайте МИДа. Официальный представитель ведомства добавила, что на это не обращают никакого внимания международные и европейские правозащитные организации. По ее мнению, они закрывают глаза на любые ущемления прав человека, если речь идет об этнических русских, проявляя русофобию. «Только реализация целей и задач спецоперации способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека», — заключила она. Ранее Захарова привела доказательства, что НАТО превратили конфликт на Украине в полигон для тестирования собственного вооружения. Она отметила, что ходе атаки на Донецк украинские бойцы использовали шведские гаубицы «Archer».