Захарова обозначила одну из целей спецоперации на Украине

Захарова: одной из целей СВО является возвращение прав русскоязычным на Украине

27 декабря 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Захарова подчеркнула, что законопроект Украины закрепляет нацизм Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские законодатели цинично глумятся над правами нацменьшинств. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что только реализация целей и задач спецоперации на Украине вернет русскоязычным их права. «Считаем своим долгом привлечь внимание международного сообщества к циничному глумлению украинских законодателей над правами нацменьшинств […]. Именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне», — приводят слова Захаровой на официальном сайте МИДа . Официальный представитель ведомства добавила, что на это не обращают никакого внимания международные и европейские правозащитные организации. По ее мнению, они закрывают глаза на любые ущемления прав человека, если речь идет об этнических русских, проявляя русофобию. «Только реализация целей и задач спецоперации способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека», — заключила она. Ранее Захарова привела доказательства, что НАТО превратили конфликт на Украине в полигон для тестирования собственного вооружения. Она отметила, что ходе атаки на Донецк украинские бойцы использовали шведские гаубицы «Archer». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские законодатели цинично глумятся над правами нацменьшинств. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что только реализация целей и задач спецоперации на Украине вернет русскоязычным их права. «Считаем своим долгом привлечь внимание международного сообщества к циничному глумлению украинских законодателей над правами нацменьшинств […]. Именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне», — приводят слова Захаровой на официальном сайте МИДа. Официальный представитель ведомства добавила, что на это не обращают никакого внимания международные и европейские правозащитные организации. По ее мнению, они закрывают глаза на любые ущемления прав человека, если речь идет об этнических русских, проявляя русофобию. «Только реализация целей и задач спецоперации способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека», — заключила она. Ранее Захарова привела доказательства, что НАТО превратили конфликт на Украине в полигон для тестирования собственного вооружения. Она отметила, что ходе атаки на Донецк украинские бойцы использовали шведские гаубицы «Archer».