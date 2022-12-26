26 декабря 2022

Экс-депутат Рады резко ответил Украине, оспаривающей статус РФ как постоянного члена Совбеза ООН

Экс-депутату Рады Цареву не понравилось намерение Украины оспорить статус РФ как постоянного члена Совбеза ООН
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Ялтинский международный экономический форум 2016. Ялта, царев олег
Украинский политик Олег Царев заявил, что заявление будет поддержано Западом, то ликвидацию СССР признают незаконной Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший народный депутат Украины Олег Царев резко отреагировал на заявление МИД Украины, оспаривающее статус России как постоянного члена Совбеза ООН. Свое отношение он выразил в собственном telegram-канале.

«Если такая риторика будет поддержана западной коалицией, у России не будет иного выхода, кроме как признать ликвидацию СССР незаконной, вернуть себе старое название и Конституцию. А в качестве бонуса для народа — провести приватизацию всего украденного и потребовать возвращения всех республик», — написал Царев.

Ранее журнал Foreign Policy писал о том, что конгресс США потребовал от американского президента Джо Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН из-за того, что якобы Москва нарушила устав организации. В МИД РФ подчеркнули, что попытки исключить Россию из ООН — это заведомо нереализуемый сценарий.

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Бывший народный депутат Украины Олег Царев резко отреагировал на заявление МИД Украины, оспаривающее статус России как постоянного члена Совбеза ООН. Свое отношение он выразил в собственном telegram-канале. «Если такая риторика будет поддержана западной коалицией, у России не будет иного выхода, кроме как признать ликвидацию СССР незаконной, вернуть себе старое название и Конституцию. А в качестве бонуса для народа — провести приватизацию всего украденного и потребовать возвращения всех республик», — написал Царев. Ранее журнал Foreign Policy писал о том, что конгресс США потребовал от американского президента Джо Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН из-за того, что якобы Москва нарушила устав организации. В МИД РФ подчеркнули, что попытки исключить Россию из ООН — это заведомо нереализуемый сценарий.
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