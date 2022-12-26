Перевозчики боятся, что для новых маршрутов в Кургане не хватит автобусов

По словам некоторых перевозчиков, на новых маршрутах не будет хватать десятков автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане 3 января в начале транспортной реформы на новых маршрутах будет меньше автобусов, чем положено по контракту. Об этом URA.RU рассказали перевозчики, проигравшие в конкурсах, связанных с распределением новых маршрутов.

«Мы знаем, что у выигравшей стороны не хватает транспортных единиц для выполнения технических условий, которые были определены во время торгов. 3 января на линии не хватит около 90-100 машин», — сообщил URA.RU гендиректор ООО «Автолюкс» Владимир Соболев, который представляет позицию еще пятерых перевозчиков, проигравших в конкурсах.

Он объяснил, что за пять дней до выхода новых маршрутов на линию представители мэрии должны проверить парк выигравших перевозчиков на соответствие требованиям контракта. Если он не будет им соответствовать, то власти дадут семь дней на исправление ситуации. Соболев добавил, что если спустя это время ситуация не будет исправлена, то некоторые маршруты должны отдать перевозчикам, которые проиграли в конкурсах. По словам Соболева, у проигравшей стороны есть 84 автобуса, соответствующих условиям, но перевозчикам все равно потребуется время, чтобы переоборудовать их и оформить графики.

«Этот конкурс откладывался, поэтому у перевозчиков, которые участвовали, остается минимальное время на обновление парка. Исполнение пункта контракта, связанного с покупкой и обновлением техники, начинается с апреля. Естественно, будет поэтапный переход на новые автобусы. Большинство перевозчиков, победивших в конкурсах, заранее начали покупать технику на свой страх и риск», — рассказал URA.RU председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. По его словам, у проигравшей стороны нет техники, соответствующей условиями контракта. Те перевозчики, по его мнению, против транспортной реформы.

В проекте контракта, размещенном на портале госзакупок, указано, что ежегодно до 1 апреля перевозчик должен обновлять часть автобусного парка. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не был получен. С 3 января в Кургане появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старых. Перевозчики надеются, что новые маршруты будут выгоднее действующих.