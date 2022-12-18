Перевозчики Кургана считают, что новые маршруты намного прибыльнее старых

19 декабря 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Перевозчики надеются, что расчеты, сделанные специалистами по заказу властей, верны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане перевозчики решили заплатить за право работы на новых автобусных маршрутах, так как надеются, что они будут гораздо выгоднее старых. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Если на самом деле будет пассажиропоток такой, какой он просчитан в начальной (минимальной) цене контракта, то я думаю, что перевозчики вполне даже готовы доплачивать. По этим расчетам пассажиропоток значительно увеличивается по сравнению с нынешней ситуацией», — рассказал Кимаковский. Он отметил, что если расчеты, указанные в контракте, окажутся неправильными, перевозчикам будет трудно работать. Кимаковский добавил, что тех доплат, которые были предложены властями во время конкурсных процедур, даже если брать максимальную цену, грубо говоря, хватило бы перевозчику на покупку двух колес в месяц. С 2023 года в Кургане появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый . В середине декабря были подведены итоги конкурсов, связанных с распределением новых маршрутов. Представители власти в рамках конкурсов готовы были выплатить перевозчикам в общей сложности до 45,5 млн рублей в качестве компенсации расходов. Однако семь победителей конкурсов готовы были получить от мэрии по 0,01 рубля, а остальные 13 сами будут платить за маршруты. Они в общей сложности заплатят более 15 млн рублей. Перевозчики подсчитали, что на полное обновление автобусного парка во время транспортной реформы им придется потратить более 2,1 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане перевозчики решили заплатить за право работы на новых автобусных маршрутах, так как надеются, что они будут гораздо выгоднее старых. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Если на самом деле будет пассажиропоток такой, какой он просчитан в начальной (минимальной) цене контракта, то я думаю, что перевозчики вполне даже готовы доплачивать. По этим расчетам пассажиропоток значительно увеличивается по сравнению с нынешней ситуацией», — рассказал Кимаковский. Он отметил, что если расчеты, указанные в контракте, окажутся неправильными, перевозчикам будет трудно работать. Кимаковский добавил, что тех доплат, которые были предложены властями во время конкурсных процедур, даже если брать максимальную цену, грубо говоря, хватило бы перевозчику на покупку двух колес в месяц. С 2023 года в Кургане появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. В середине декабря были подведены итоги конкурсов, связанных с распределением новых маршрутов. Представители власти в рамках конкурсов готовы были выплатить перевозчикам в общей сложности до 45,5 млн рублей в качестве компенсации расходов. Однако семь победителей конкурсов готовы были получить от мэрии по 0,01 рубля, а остальные 13 сами будут платить за маршруты. Они в общей сложности заплатят более 15 млн рублей. Перевозчики подсчитали, что на полное обновление автобусного парка во время транспортной реформы им придется потратить более 2,1 млрд рублей.