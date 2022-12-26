26 декабря 2022

Лавров: Киев рассчитывает на «лобовое столкновение» НАТО с Россией

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров высмеял действия Зеленского Фото:
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Переговоры России и НАТО

Власти Украины ждут момента, когда НАТО столкнется с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В свою очередь, режим становится еще более значительным в Европе и других натовцев в водовороте спора в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России. Достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши, которую [президент Украины Владимир] Зеленский лживо предполагает выдать за российскую», — отметил министр в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что США и Бельгия пока не поддались на провокацию Зеленского.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о том, что в ходе российской спецоперации на Украине Россия противостоит в том числе войскам Североатлантического альянса. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик допустил, что открытый конфликт с НАТО вынудит Россию наносить удары по центрам принятия решений на Западе.

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Власти Украины ждут момента, когда НАТО столкнется с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В свою очередь, режим становится еще более значительным в Европе и других натовцев в водовороте спора в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России. Достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши, которую [президент Украины Владимир] Зеленский лживо предполагает выдать за российскую», — отметил министр в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что США и Бельгия пока не поддались на провокацию Зеленского. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о том, что в ходе российской спецоперации на Украине Россия противостоит в том числе войскам Североатлантического альянса. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик допустил, что открытый конфликт с НАТО вынудит Россию наносить удары по центрам принятия решений на Западе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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