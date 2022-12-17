Депутат Госдумы раскрыл, что ждет НАТО в случае войны с Россией

Депутат Госдумы Белик: в случае войны с НАТО целями РФ станут центры принятия решений Запада

17 декабря 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Не все страны имеют силы и средства, чтобы воевать с Россией Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Открытый конфликт с НАТО вынудит Россию наносить удары по центрам принятия решений на Западе. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Если НАТО вступит в войну с Россией, то очевидной целью нашей страны станут соответствующие объекты в странах блока и центры принятия решений, а это совсем не то, что наблюдать со стороны за противостоянием Москвы и Киева или демонстративно проводить учения у границ России. Кроме того, это глобальное противостояние спровоцирует эффект домино и повлечет огромные и немедленные последствия во всем мире, затронет даже государства, не входящие в Североатлантический альянс, тем самым разрушив архитектуру мировой безопасности», — сказал Дмитрий Белик. Вашингтон может бросить своих союзников, если придется воевать с РФ, считает депутат. «И США, и другие страны, входящие в блок, прекрасно понимают, что любой прямой конфликт влечет за собой или поражение, или значительный ущерб. В случае с конфронтацией всего блока с Россией — это прямой путь к глобальному конфликту, потому что участвовать в нем так или иначе придется всем членам альянса. Внутренние противоречия в блоке создает и тот факт, что театр военных действий в большей степени развернется в Европе, а не за океаном, а США и вовсе могут „умыть руки“. Не все страны НАТО готовы обороняться в случае конфликта, не у всех есть на это достаточные средства и силы, не все видят в России врага, образ которого так упорно навязывает Вашингтон», — отметил собеседник агентства. По его словам, сейчас с помощью Киева коллективный Запад создал для себя условия, чтобы конфликт с РФ не нанес им серьезный вред. «Руками Украины с нашей страной фактически воюет НАТО. Членам альянса удобно противостоять, когда боевые действия происходят не на территориях их стран: подбрасывай вооружение как дрова в костер и жди, чем дело кончится. Эта трусливая стратегия НАТО подтверждает то, что и по отдельности, и вместе выходить на прямое противостояние с Россией участники альянса не рискуют, а предоставлять „помощь“ Украине — почему бы и нет», — объяснил Белик. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может перерасти в войну между Россией и НАТО. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что военный альянс уже принимает в нем участие, хоть и говорит об обратном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Открытый конфликт с НАТО вынудит Россию наносить удары по центрам принятия решений на Западе. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Если НАТО вступит в войну с Россией, то очевидной целью нашей страны станут соответствующие объекты в странах блока и центры принятия решений, а это совсем не то, что наблюдать со стороны за противостоянием Москвы и Киева или демонстративно проводить учения у границ России. Кроме того, это глобальное противостояние спровоцирует эффект домино и повлечет огромные и немедленные последствия во всем мире, затронет даже государства, не входящие в Североатлантический альянс, тем самым разрушив архитектуру мировой безопасности», — сказал Дмитрий Белик. Вашингтон может бросить своих союзников, если придется воевать с РФ, считает депутат. «И США, и другие страны, входящие в блок, прекрасно понимают, что любой прямой конфликт влечет за собой или поражение, или значительный ущерб. В случае с конфронтацией всего блока с Россией — это прямой путь к глобальному конфликту, потому что участвовать в нем так или иначе придется всем членам альянса. Внутренние противоречия в блоке создает и тот факт, что театр военных действий в большей степени развернется в Европе, а не за океаном, а США и вовсе могут „умыть руки“. Не все страны НАТО готовы обороняться в случае конфликта, не у всех есть на это достаточные средства и силы, не все видят в России врага, образ которого так упорно навязывает Вашингтон», — отметил собеседник агентства. По его словам, сейчас с помощью Киева коллективный Запад создал для себя условия, чтобы конфликт с РФ не нанес им серьезный вред. «Руками Украины с нашей страной фактически воюет НАТО. Членам альянса удобно противостоять, когда боевые действия происходят не на территориях их стран: подбрасывай вооружение как дрова в костер и жди, чем дело кончится. Эта трусливая стратегия НАТО подтверждает то, что и по отдельности, и вместе выходить на прямое противостояние с Россией участники альянса не рискуют, а предоставлять „помощь“ Украине — почему бы и нет», — объяснил Белик. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может перерасти в войну между Россией и НАТО. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что военный альянс уже принимает в нем участие, хоть и говорит об обратном.