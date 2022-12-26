Губернатор Моор отказался от предновогоднего общения с тюменцами

27 декабря 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Александр Моор в 2022 году ограничился проведением одной прямой линии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор не будет проводить прямую линию перед Новым годом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. В прошлом году глава области в декабре отвечал на вопросы тюменцев в прямом эфире. «В этом году прямая линия прошла в июне (21 июня — прим. ред.). До конца года прямая линия не запланирована. Она состоится позже», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. В 2021 году губернатор дважды проводил прямую линию в социальных сетях. Первый раз Моор отвечал на вопросы тюменцев 17 августа, второй — 21 декабря.

Губернатор Тюменской области Александр Моор не будет проводить прямую линию перед Новым годом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. В прошлом году глава области в декабре отвечал на вопросы тюменцев в прямом эфире. «В этом году прямая линия прошла в июне (21 июня — прим. ред.). До конца года прямая линия не запланирована. Она состоится позже», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. В 2021 году губернатор дважды проводил прямую линию в социальных сетях. Первый раз Моор отвечал на вопросы тюменцев 17 августа, второй — 21 декабря.