26 декабря 2022

Губернатор Моор отказался от предновогоднего общения с тюменцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор в 2022 году ограничился проведением одной прямой линии Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор не будет проводить прямую линию перед Новым годом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. В прошлом году глава области в декабре отвечал на вопросы тюменцев в прямом эфире.

«В этом году прямая линия прошла в июне (21 июня — прим. ред.). До конца года прямая линия не запланирована. Она состоится позже», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.

В 2021 году губернатор дважды проводил прямую линию в социальных сетях. Первый раз Моор отвечал на вопросы тюменцев 17 августа, второй — 21 декабря.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор не будет проводить прямую линию перед Новым годом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. В прошлом году глава области в декабре отвечал на вопросы тюменцев в прямом эфире. «В этом году прямая линия прошла в июне (21 июня — прим. ред.). До конца года прямая линия не запланирована. Она состоится позже», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. В 2021 году губернатор дважды проводил прямую линию в социальных сетях. Первый раз Моор отвечал на вопросы тюменцев 17 августа, второй — 21 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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