Силовики не смогли лишить работы мэра челябинского города

27 декабря 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Александр Виноградов продолжит управлять Троицком, несмотря на недовольство прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Троицка Александр Виноградов продолжит руководить городом. Такое решение принял Челябинский областной суд, рассмотрев 27 декабря представление прокуратуры Челябинской области. «Суд прекратил производство по жалобе прокуратуры, требовавшей отменить решение нижестоящей инстанции, разрешившей Виноградову вернуться к работе на время рассмотрения его дела. Производство по жалобе прекращено, решение Троицкого городского суда остается в силе», — пояснили URA.RU адвокаты Виноградова. По версии следствия, в 2019 году мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Процесс по возбужденному в отношении Виноградова уголовному делу продолжается до сих пор, прерываясь из-за самоотвода судьи и замены состава суда. Виноградов вину не признает и продолжает работать мэром, несмотря на неоднократные попытки следствия отстранить его.

Мэр Троицка Александр Виноградов продолжит руководить городом. Такое решение принял Челябинский областной суд, рассмотрев 27 декабря представление прокуратуры Челябинской области. «Суд прекратил производство по жалобе прокуратуры, требовавшей отменить решение нижестоящей инстанции, разрешившей Виноградову вернуться к работе на время рассмотрения его дела. Производство по жалобе прекращено, решение Троицкого городского суда остается в силе», — пояснили URA.RU адвокаты Виноградова. По версии следствия, в 2019 году мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Процесс по возбужденному в отношении Виноградова уголовному делу продолжается до сих пор, прерываясь из-за самоотвода судьи и замены состава суда. Виноградов вину не признает и продолжает работать мэром, несмотря на неоднократные попытки следствия отстранить его.