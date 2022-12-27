В МИД РФ обвинили Зеленского в популяризации нацизма

27 декабря 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заметила символику времен нацистской Германии в нашивках окружения Владимира Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В МИД РФ обвинили охрану президента Украины Владимира Зеленского в публикации нацистской символики. Об этом в telegram-канале написала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Накануне визита в Вашингтон Зеленский <…> отправился на линию соприкосновения. И что же публикует его свита? В частности, замминстра обороны Анна Маляр? Опять фотографии с нацистскими шевронами с костями и черепами», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что на груди Маляр, а также другого «молодого неонациста» на груди заметна нашивка «мертвой головы», которую постарались скрыть на фото, заблюрив ее. Также из опубликованных фотографий окружения Зеленского были отмечены и шевроны СС «Тотенкопф». Ранее Захарова обозначила одну из целей спецоперации РФ - возвращение прав русскоязычному населению Украины. Также сообщалось, что неспособность Киева противостоять России обречет Запад на поражение. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что США и НАТО желают победы над Россией, передает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не намерена соглашаться на условия Украины в ходе переговоров, сообщает «Национальная служба новостей».

В МИД РФ обвинили охрану президента Украины Владимира Зеленского в публикации нацистской символики. Об этом в telegram-канале написала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Накануне визита в Вашингтон Зеленский <…> отправился на линию соприкосновения. И что же публикует его свита? В частности, замминстра обороны Анна Маляр? Опять фотографии с нацистскими шевронами с костями и черепами», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что на груди Маляр, а также другого «молодого неонациста» на груди заметна нашивка «мертвой головы», которую постарались скрыть на фото, заблюрив ее. Также из опубликованных фотографий окружения Зеленского были отмечены и шевроны СС «Тотенкопф». Ранее Захарова обозначила одну из целей спецоперации РФ - возвращение прав русскоязычному населению Украины. Также сообщалось, что неспособность Киева противостоять России обречет Запад на поражение. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что США и НАТО желают победы над Россией, передает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не намерена соглашаться на условия Украины в ходе переговоров, сообщает «Национальная служба новостей».