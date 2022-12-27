В МИД РФ обвинили Зеленского в популяризации нацизма

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заметила символику времен нацистской Германии в нашивках окружения Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В МИД РФ обвинили охрану президента Украины Владимира Зеленского в публикации нацистской символики. Об этом в telegram-канале написала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Накануне визита в Вашингтон Зеленский <…> отправился на линию соприкосновения. И что же публикует его свита? В частности, замминстра обороны Анна Маляр? Опять фотографии с нацистскими шевронами с костями и черепами», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что на груди Маляр, а также другого «молодого неонациста» на груди заметна нашивка «мертвой головы», которую постарались скрыть на фото, заблюрив ее. Также из опубликованных фотографий окружения Зеленского были отмечены и шевроны СС «Тотенкопф».

Ранее Захарова обозначила одну из целей спецоперации РФ - возвращение прав русскоязычному населению Украины. Также сообщалось, что неспособность Киева противостоять России обречет Запад на поражение. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что США и НАТО желают победы над Россией, передает RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не намерена соглашаться на условия Украины в ходе переговоров, сообщает «Национальная служба новостей».

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В МИД РФ обвинили охрану президента Украины Владимира Зеленского в публикации нацистской символики. Об этом в telegram-канале написала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Накануне визита в Вашингтон Зеленский <…> отправился на линию соприкосновения. И что же публикует его свита? В частности, замминстра обороны Анна Маляр? Опять фотографии с нацистскими шевронами с костями и черепами», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что на груди Маляр, а также другого «молодого неонациста» на груди заметна нашивка «мертвой головы», которую постарались скрыть на фото, заблюрив ее. Также из опубликованных фотографий окружения Зеленского были отмечены и шевроны СС «Тотенкопф». Ранее Захарова обозначила одну из целей спецоперации РФ - возвращение прав русскоязычному населению Украины. Также сообщалось, что неспособность Киева противостоять России обречет Запад на поражение. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что США и НАТО желают победы над Россией, передает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не намерена соглашаться на условия Украины в ходе переговоров, сообщает «Национальная служба новостей».
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