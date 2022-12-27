СБУ заявила об аресте подпольного склада Усманова с железной рудой

27 декабря 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

СБУ арестовала активы компании Алишера Усманова Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в telegram-канале. «Установлено местонахождение подпольных складов России, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. <…> Общая стоимость около двух миллиардов гривен (около четырех миллиардов рублей — прим. URA.RU). <…> Установлено, что найденная партия принадлежит компании Алишера Усманова», — сообщает служба. Сообщается, что на изъятое имущество компании Усманова наложен арест. Также в СБУ решается вопрос о передаче имущества АРМА Украины. США и страны Запада начали вводить санкции против российских олигархов и страны в целом после начала спецоперации на Украине. Ранее олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов требовали от Евросоюза заплатить за санкции

На Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в telegram-канале. «Установлено местонахождение подпольных складов России, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. <…> Общая стоимость около двух миллиардов гривен (около четырех миллиардов рублей — прим. URA.RU). <…> Установлено, что найденная партия принадлежит компании Алишера Усманова», — сообщает служба. Сообщается, что на изъятое имущество компании Усманова наложен арест. Также в СБУ решается вопрос о передаче имущества АРМА Украины. США и страны Запада начали вводить санкции против российских олигархов и страны в целом после начала спецоперации на Украине. Ранее олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов требовали от Евросоюза заплатить за санкции