СБУ заявила об аресте подпольного склада Усманова с железной рудой

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Усманов Алишер , усманов алишер
СБУ арестовала активы компании Алишера Усманова Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в telegram-канале.

«Установлено местонахождение подпольных складов России, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. <…> Общая стоимость около двух миллиардов гривен (около четырех миллиардов рублей — прим. URA.RU). <…> Установлено, что найденная партия принадлежит компании Алишера Усманова», — сообщает служба. Сообщается, что на изъятое имущество компании Усманова наложен арест. Также в СБУ решается вопрос о передаче имущества АРМА Украины.

США и страны Запада начали вводить санкции против российских олигархов и страны в целом после начала спецоперации на Украине. Ранее олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов требовали от Евросоюза заплатить за санкции

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На Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в telegram-канале. «Установлено местонахождение подпольных складов России, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. <…> Общая стоимость около двух миллиардов гривен (около четырех миллиардов рублей — прим. URA.RU). <…> Установлено, что найденная партия принадлежит компании Алишера Усманова», — сообщает служба. Сообщается, что на изъятое имущество компании Усманова наложен арест. Также в СБУ решается вопрос о передаче имущества АРМА Украины. США и страны Запада начали вводить санкции против российских олигархов и страны в целом после начала спецоперации на Украине. Ранее олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов требовали от Евросоюза заплатить за санкции
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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