Аналитик Муртазин предупредил о риске взрыва смартфона прямо в руках

28 декабря 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Нельзя пользоваться телефоном со вздутым аккумулятором, считает Эльдар Муртазин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вздутие аккумулятора является сигналом того, что смартфон может взорваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Совет очень простой. Если у вас вздулся аккумулятор, моментально прекращайте пользоваться этим аппаратом и нужно переходить на что-нибудь другое. Конечно, такого взрыва, что вас разнесет в куски, не будет. Но если вы продолжаете пользоваться зарядкой, тем более не оригинальной, там может быть все, что угодно», — объяснил Эльдар Муртазин. Собеседник агентства добавил, что аккумулятор может вздуться после падения телефона, как произошло у шестиклассницы в московской школе. «Я как понимаю, она на него облокотилась локтем и после этого произошла вспышка. 99%, что до этого телефон роняли, вследствие чего у него был поврежден аккумулятор. Скорее всего его немножко раздуло, даже это могло быть не видно, и когда он стал шипеть от воздуха — реакция была — девочка его откинула. Это стандартная история. Они десятками происходят ежемесячно по всему миру. Нет ничего сверхнадежного. Это может случиться с любым телефоном, аппаратом, целостностью оболочки аккумулятора», — подчеркнул Муртазин. Смартфон вспыхнул 27 декабря у шестиклассницы московской школы №1595. Госпитализация девочке не потребовалась. 23 декабря подобный случай произошел в пермской школе №119. По словам очевидцев, девочка упала в обморок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вздутие аккумулятора является сигналом того, что смартфон может взорваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Совет очень простой. Если у вас вздулся аккумулятор, моментально прекращайте пользоваться этим аппаратом и нужно переходить на что-нибудь другое. Конечно, такого взрыва, что вас разнесет в куски, не будет. Но если вы продолжаете пользоваться зарядкой, тем более не оригинальной, там может быть все, что угодно», — объяснил Эльдар Муртазин. Собеседник агентства добавил, что аккумулятор может вздуться после падения телефона, как произошло у шестиклассницы в московской школе. «Я как понимаю, она на него облокотилась локтем и после этого произошла вспышка. 99%, что до этого телефон роняли, вследствие чего у него был поврежден аккумулятор. Скорее всего его немножко раздуло, даже это могло быть не видно, и когда он стал шипеть от воздуха — реакция была — девочка его откинула. Это стандартная история. Они десятками происходят ежемесячно по всему миру. Нет ничего сверхнадежного. Это может случиться с любым телефоном, аппаратом, целостностью оболочки аккумулятора», — подчеркнул Муртазин. Смартфон вспыхнул 27 декабря у шестиклассницы московской школы №1595. Госпитализация девочке не потребовалась. 23 декабря подобный случай произошел в пермской школе №119. По словам очевидцев, девочка упала в обморок.