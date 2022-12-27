Бербок: с Россией не может быть нормальных отношений

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Министр иностранных дел Германии заявила, что у страны не может быть нормальных отношений с РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

У Германии не может быть нормальных отношений с Россией. Об этом заявила Федеральный министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Мы должны четко понимать: с <…> Россией не может быть нормальных отношений. <…> Мы будем постепенно ужесточать санкции против России», — заявила министр в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Она также подчеркнула, что ФРГ будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется. Германия будет продолжать предоставлять оружие и финансы Киеву.

Запад начал оказывать поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на территории страны с 24 февраля. Тем не менее сообщалось, что конфликт истощает Европу. Также читатели немецкой газеты осудили главу МИД Германии Анналены Бербок за слова о продолжении конфликта между РФ и Украиной.

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У Германии не может быть нормальных отношений с Россией. Об этом заявила Федеральный министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. «Мы должны четко понимать: с <…> Россией не может быть нормальных отношений. <…> Мы будем постепенно ужесточать санкции против России», — заявила министр в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Она также подчеркнула, что ФРГ будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется. Германия будет продолжать предоставлять оружие и финансы Киеву. Запад начал оказывать поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на территории страны с 24 февраля. Тем не менее сообщалось, что конфликт истощает Европу. Также читатели немецкой газеты осудили главу МИД Германии Анналены Бербок за слова о продолжении конфликта между РФ и Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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