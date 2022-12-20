Читатели Welt ужаснулись словам Бербок, выступающей против прекращения огня на Украине

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Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Читатели немецкой газеты Die Welt осудили главу МИД Германии Анналены Бербок. В своем интервью изданию Bild am Sonntag она высказалась против прекращения боевых действий на Украине на условиях России.

«Почему Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня? Она министр иностранных дел Украины? Германия напрямую участвует в конфликте? Я не понимаю», — заявил первый комментатор.

«Дипломатия не является ее основной сферой ответственности во внешней политике», — поддержал другой.

Еще один читатель заявил, что Бербок «сама должна отправиться в окоп с автоматом», если она не хочет перемирия. «Вы должны использовать любую возможность, чтобы каким-то образом добиться прекращения огня, вместо этого Германия только разжигает конфликт», — заключил читатель.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля для помощи жителям Донбасса. Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает дипломатические отношения с Россией. Ранее он называл условия, на которых конфликт на Украине может закончиться. URA.RU ранее сообщало, что Бербок высказалась против прекращения конфликта на Украине.

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Читатели немецкой газеты Die Welt осудили главу МИД Германии Анналены Бербок. В своем интервью изданию Bild am Sonntag она высказалась против прекращения боевых действий на Украине на условиях России. «Почему Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня? Она министр иностранных дел Украины? Германия напрямую участвует в конфликте? Я не понимаю», — заявил первый комментатор. «Дипломатия не является ее основной сферой ответственности во внешней политике», — поддержал другой. Еще один читатель заявил, что Бербок «сама должна отправиться в окоп с автоматом», если она не хочет перемирия. «Вы должны использовать любую возможность, чтобы каким-то образом добиться прекращения огня, вместо этого Германия только разжигает конфликт», — заключил читатель. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля для помощи жителям Донбасса. Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает дипломатические отношения с Россией. Ранее он называл условия, на которых конфликт на Украине может закончиться. URA.RU ранее сообщало, что Бербок высказалась против прекращения конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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