Читатели Welt ужаснулись словам Бербок, выступающей против прекращения огня на Украине

20 декабря 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкой газеты Die Welt осудили главу МИД Германии Анналены Бербок. В своем интервью изданию Bild am Sonntag она высказалась против прекращения боевых действий на Украине на условиях России. «Почему Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня? Она министр иностранных дел Украины? Германия напрямую участвует в конфликте? Я не понимаю», — заявил первый комментатор. «Дипломатия не является ее основной сферой ответственности во внешней политике», — поддержал другой. Еще один читатель заявил, что Бербок «сама должна отправиться в окоп с автоматом», если она не хочет перемирия. «Вы должны использовать любую возможность, чтобы каким-то образом добиться прекращения огня, вместо этого Германия только разжигает конфликт», — заключил читатель. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля для помощи жителям Донбасса. Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает дипломатические отношения с Россией. Ранее он называл условия, на которых конфликт на Украине может закончиться. URA.RU ранее сообщало, что Бербок высказалась против прекращения конфликта на Украине.

Читатели немецкой газеты Die Welt осудили главу МИД Германии Анналены Бербок. В своем интервью изданию Bild am Sonntag она высказалась против прекращения боевых действий на Украине на условиях России. «Почему Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня? Она министр иностранных дел Украины? Германия напрямую участвует в конфликте? Я не понимаю», — заявил первый комментатор. «Дипломатия не является ее основной сферой ответственности во внешней политике», — поддержал другой. Еще один читатель заявил, что Бербок «сама должна отправиться в окоп с автоматом», если она не хочет перемирия. «Вы должны использовать любую возможность, чтобы каким-то образом добиться прекращения огня, вместо этого Германия только разжигает конфликт», — заключил читатель. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля для помощи жителям Донбасса. Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает дипломатические отношения с Россией. Ранее он называл условия, на которых конфликт на Украине может закончиться. URA.RU ранее сообщало, что Бербок высказалась против прекращения конфликта на Украине.