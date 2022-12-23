WSJ: НАТО осталась беззащитной из-за Украины

WSJ: Европе не хватает мощностей по производству боеприпасов для Украины

23 декабря 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

США остается беззащитной из-за поддержки Украины, пишет The Wall Street Journal Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за помощи Украине страны НАТО истощают свои военные запасы, из-за чего альянс остается беззащитным. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов. <…> НАТО не сможет защитить свою территорию от крупных противников, если на нее сейчас нападут», — пишет газета, ссылаясь на слова представителя Минобороны ФРГ Нико Ланге. Также издание отмечает, что Украина расходует боеприпасы в огромных количествах. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день выпускают около 6000 артиллерийских снарядов в день. Авторы посчитали, что в месяц украинские силы выпускают до 40 000 артиллерийских снарядов, в то время как производство таких снарядов исчисляется количеством в 300 000 единиц в год. В США также заявляли о проблеме истощение боеприпасов из-за конфликта на Украине. Например, об этом сообщали авторы Bloomberg. Вашингтон активно поставляет Киеву военную помощь после начала спецоперации РФ на территории Украины. Например, США готовы предоставить украинской стороне 44,9 миллиарда долларов. В Конгрессе США также назвали президента Украины Владимира Зеленского преступником, передает телеканал «Царьград». В Минобороны РФ также обозначили, что 27 стран потратили 97 миллиарда долларов на поставки вооружения Украине, сообщает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за помощи Украине страны НАТО истощают свои военные запасы, из-за чего альянс остается беззащитным. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов. <…> НАТО не сможет защитить свою территорию от крупных противников, если на нее сейчас нападут», — пишет газета, ссылаясь на слова представителя Минобороны ФРГ Нико Ланге. Также издание отмечает, что Украина расходует боеприпасы в огромных количествах. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день выпускают около 6000 артиллерийских снарядов в день. Авторы посчитали, что в месяц украинские силы выпускают до 40 000 артиллерийских снарядов, в то время как производство таких снарядов исчисляется количеством в 300 000 единиц в год. В США также заявляли о проблеме истощение боеприпасов из-за конфликта на Украине. Например, об этом сообщали авторы Bloomberg. Вашингтон активно поставляет Киеву военную помощь после начала спецоперации РФ на территории Украины. Например, США готовы предоставить украинской стороне 44,9 миллиарда долларов. В Конгрессе США также назвали президента Украины Владимира Зеленского преступником, передает телеканал «Царьград». В Минобороны РФ также обозначили, что 27 стран потратили 97 миллиарда долларов на поставки вооружения Украине, сообщает Life.