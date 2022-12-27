Свердловские власти рискнули перед Кремлем, меняя схему выборов в Екатеринбурге

В самом заксо пока отрицают, что поправки в кодекс готовы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не дожидаясь окончательного ответа от внутриполитического блока администрации президента (АП) РФ, свердловские власти внесли на рассмотрение заксобрания новую схему выборов в гордуму Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к парламенту.

Действующий созыв думы в 2018 году избирали по схеме «50 на 50»: 18 мест разыгрывались в одномандатных округах, 18 — по партспискам. О скором изменении порядка URA.RU сообщило в середине ноября. Источник агентства со ссылкой на предварительные договоренности с кремлевскими чиновниками тогда утверждал, что в новой думе будет не 36 депутатов, а 35: количество округов увеличится с 18 до 25, еще десять мест будут распределены по партийным спискам. Однако накануне стало известно, что этот сценарий — предложенный мэром Алексеем Орловым и резиденцией свердловского губернатора — в АП оспорили.

«Тем не менее, в заксо внесли проект поправок в [областной] избирательный кодекс, предполагающий именно схему „25 на 10“. Естественно, документ не будет рассматриваться до того, как Кремль озвучит окончательное решение. Ориентируемся на февраль (депутаты как раз выйдут с каникул). Просто решили сыграть на опережение, чтобы потом не терять время на бумажную работу», — объяснил собеседник агентства.

«Риск в этом, конечно, есть. Ведь может так сложиться, что в Москве скажут вообще ничего не менять (такое мнение звучало) или внедрять другую схему — например, „20 на 15“. И придется все переделывать», — добавил источник. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина при этом заявила, что информация о внесении в парламент подобных проектов не соответствует действительности.

Выборы в гордуму Екатеринбурга намечены на сентябрь 2023 года. Они станут одним из главных политических событий УрФО. Считается, что по итогам кампании Орлов хочет установить полный контроль над городской властью. Нынешний созыв сформировался задолго до того, как он стал мэром, и ориентирован на разные группы влияния.