Роспотребнадзор Курганской области: срок годности салатов зависит от ингредиентов

Перед Новым годом курганцев предупредили о сроках хранения салатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Управлении Роспотребнадзоре по Курганской области рассказали, через сколько часов нужно обязательно доесть салаты, сделанные в Новый год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от ингредиентов. <…> Салаты из сырых и вареных овощей, фруктов и мяса до 18 часов. Салаты из консервированных овощей и вареных яиц до 6 часов после заправки, с добавлением морепродуктов — 12 часов», — говорится в сообщении. Дольше всех хранятся салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей. Срок годности достигает 36 часов.

Роспотребнадзор региона предупреждает курганцев, что салаты являются скоропортящимися пищевыми продуктами, поэтому их необходимо хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6º. «Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросли цены на главные новогодние салаты. По данным Свердловскстата, увеличилась стоимость продуктов, необходимых для приготовления салатов «Оливье» и «Селедка под шубой».

В Роспотребнадзоре по Курганской области рассказали, в какой срок нужно обязательно доесть салаты Фото Управления Роспотребнадзора по Курганской области