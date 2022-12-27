Свердловский бренд спасает спортивные команды РФ, оставшиеся без иностранной формы

Компания из Екатеринбурга шьет экипировку для спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бренд спортивной экипировки «Команда» из Екатеринбурга в два раза увеличил количество заказов после начала специальной военной операции в феврале. Зарубежные поставщики отказались от сотрудничества или увеличили сроки поставок экипировки в Россию, поэтому для некоторых команд форму пришлось шить экстренно, рассказал URA.RU директор компании Сергей Правдин.

«Количество заказов на моем контрактном производстве увеличилось в два раза по сравнению с февралем. Новые клиенты пришли за счет того, что российские компании, у которых они раньше заказывали экипировку, переориентировались на пошив одежды для военнослужащих. А зарубежные поставщики либо ушли с рынка, либо начали саботировать сроки поставки. Одному из заказчиков нам пришлось шить форму за неделю до соревнований, потому что европейский поставщик увеличил срок доставки», — рассказал Правдин.

Сейчас «Команда» отшивает форму более чем для ста любительских команд и 10 профессиональных. Среди известных заказчиков — БК «Надежда» из Оренбурга, БК «Ника» из Сыктывкара», также свердловчане шили форму для сборной России по бейсболу. Правдин рассказывает, что из зарубежных брендов в нише спортивной экипировки в России остался только испанский Joma, который ожидаемо поднял цены на свои товары, и несколько российских брендов.

Ранее URA.RU сообщало, что бренд спортивной обуви и одежды из Екатеринбурга Ray анонсировал выпуск кроссовок, которые по качеству не уступят ушедшим из России Adidas и Nike. Одним из амбассадоров бренда спортивной одежды и обуви RAY из Екатеринбурга станет легкоатлетка Александра Морозова, победительница нескольких престижных марафонов.

«Команда» отшивает спортивную форму для баскетбольного клуба «Надежда» Фото: ПБК «Надежда», vk.com