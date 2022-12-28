Юристы предупредили о штрафах за покупку и продажу незаконно срубленных елок

29 декабря 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Штраф за покупку и продажу незаконно срубленных елок составляет 5 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За покупку и перепродажу незаконно срубленных елей россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель и доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук Оксана Васильева. «Купить незаконно срубленные елки, перевезти и затем начать продавать их населению — это нарушение Кодекса об административных правонарушениях. Штраф будет наложен по ч. 3 статьи 8.28 КоАП РФ. На граждан — пять тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч, на юридических лиц от 400 тысяч до 700 тысяч», — объяснил Сергей Гебель. Оксана Васильева добавила, что штраф в пять тысяч рублей также грозит гражданам за сбыт елей на сумму менее 80 000 рублей. «Сбыт незаконно заготовленной или вырубленной древесины на сумму менее 80 000 рублей наказывается штрафом на граждан в размере пять тысяч рублей, на должностных лиц — 50 000 рублей, на юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей», — подчеркнула она. По словам собеседника агентства, в некоторых случая покупка и продажа незаконно срубленных елей может закончиться лишением свободы до двух лет. «В некоторых случаях возможна и уголовная ответственность. За сбыт незаконно заготовленной древесины, в том числе и елок, если ее стоимость превышает 80 000 рублей, правонарушителю грозит штраф до 300 000 рублей или в размере дохода осужденного за два года, или обязательные работы до 360 часов, исправительные до двух лет, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. Незаконный сбыт древесины группой лиц по предварительному сговору наказывается чем-то одним по усмотрению суда. При этом стоит помнить, что в каждом случае необходимо будет компенсировать и причиненный ущерб государству», — отметила Васильева. Ранее представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД» заявили, что в России в два раза выросли цены на живые ели, сосны и пихты, выращенные за границей. Граждане стали делать выбор в пользу деревьев из отечественных питомников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За покупку и перепродажу незаконно срубленных елей россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель и доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук Оксана Васильева. «Купить незаконно срубленные елки, перевезти и затем начать продавать их населению — это нарушение Кодекса об административных правонарушениях. Штраф будет наложен по ч. 3 статьи 8.28 КоАП РФ. На граждан — пять тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч, на юридических лиц от 400 тысяч до 700 тысяч», — объяснил Сергей Гебель. Оксана Васильева добавила, что штраф в пять тысяч рублей также грозит гражданам за сбыт елей на сумму менее 80 000 рублей. «Сбыт незаконно заготовленной или вырубленной древесины на сумму менее 80 000 рублей наказывается штрафом на граждан в размере пять тысяч рублей, на должностных лиц — 50 000 рублей, на юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей», — подчеркнула она. По словам собеседника агентства, в некоторых случая покупка и продажа незаконно срубленных елей может закончиться лишением свободы до двух лет. «В некоторых случаях возможна и уголовная ответственность. За сбыт незаконно заготовленной древесины, в том числе и елок, если ее стоимость превышает 80 000 рублей, правонарушителю грозит штраф до 300 000 рублей или в размере дохода осужденного за два года, или обязательные работы до 360 часов, исправительные до двух лет, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. Незаконный сбыт древесины группой лиц по предварительному сговору наказывается чем-то одним по усмотрению суда. При этом стоит помнить, что в каждом случае необходимо будет компенсировать и причиненный ущерб государству», — отметила Васильева. Ранее представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД» заявили, что в России в два раза выросли цены на живые ели, сосны и пихты, выращенные за границей. Граждане стали делать выбор в пользу деревьев из отечественных питомников.