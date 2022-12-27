27 декабря 2022

Миасский завод укомплектовал продукцией АЭС в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз, евросоюз, флаг турции
Контракт на поставки для АЭС в Турции миасский завод исполнил за год Фото:

Завод «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) заканчивает укомплектование разъемами атомной электростанции в Турции. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, выполнение заказа заняло год.

«На заводе завершаются работы по комплектации АЭС „Аккую“ в Турции. Поставляем туда наши электроразъемы. Объект создается по проекту Росатома», — отметили URA.RU в пресс-службе.

Оборудование из Миасса используется в крышке реактора, обеспечивая управление его приборами с помощью электросигналов. Особенности, которые пришлось учесть, связаны с климатическими условиями. В связи с жарким и очень влажным климатом особое внимание уделили качеству покрытий и окрашивания. Завод поставил в Турцию разъемов на 23 млн рублей. В целом сумма контракта по комплектации АЭС превысила 70 млн рублей.

Разъемы АО «Соединитель» используются во всех реакторах типа ВВЭР-1200. Установки работают в Курской и Ленинградской областях России, в Индии, Китае и Бангладеш. Миасский завод также изготавливает крупногабаритные металлоконструкции, необходимые для работы АЭС в любых климатических условиях.

Продукция «Соединителя» используется в различных отраслях промышленности. Оптические контакты и разъемы завода заменили французские аналоги в вертолетной технике, в 2022 году предприятие решило заняться выпуском изделий для зарядных станций электромобилей.

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Завод «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) заканчивает укомплектование разъемами атомной электростанции в Турции. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, выполнение заказа заняло год. «На заводе завершаются работы по комплектации АЭС „Аккую“ в Турции. Поставляем туда наши электроразъемы. Объект создается по проекту Росатома», — отметили URA.RU в пресс-службе. Оборудование из Миасса используется в крышке реактора, обеспечивая управление его приборами с помощью электросигналов. Особенности, которые пришлось учесть, связаны с климатическими условиями. В связи с жарким и очень влажным климатом особое внимание уделили качеству покрытий и окрашивания. Завод поставил в Турцию разъемов на 23 млн рублей. В целом сумма контракта по комплектации АЭС превысила 70 млн рублей. Разъемы АО «Соединитель» используются во всех реакторах типа ВВЭР-1200. Установки работают в Курской и Ленинградской областях России, в Индии, Китае и Бангладеш. Миасский завод также изготавливает крупногабаритные металлоконструкции, необходимые для работы АЭС в любых климатических условиях. Продукция «Соединителя» используется в различных отраслях промышленности. Оптические контакты и разъемы завода заменили французские аналоги в вертолетной технике, в 2022 году предприятие решило заняться выпуском изделий для зарядных станций электромобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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