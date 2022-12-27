Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, обвиненная в убийстве трех своих детей, находилась под воздействием наркотиков. Она частично признала вину, сообщил URA.RU адвокат подсудимой Олег Грязютин
«Наркотические средства [употребляла]. Неизвестно, [сама ли]. Вид наркотика также неизвестен. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, и тогда будет ясна степень ее вины. Частично признает вину и постоянно меняет показания, потому что сильный стресс», — рассказал Грязютин.
В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир жилого комплекса «Бажовский» были найдены трупы трех детей: двух мальчиков 15 и 10 лет, а также шестимесячной девочки. В их убийстве обвиняется мать погибших — 37-летняя жительница города. В Ленинском районном суде выбирают меру пресечения для Петровой, дело засекретили.
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