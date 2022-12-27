27 декабря 2022

Екатеринбурженка, обвиненная в убийстве детей, находилась под действием наркотиков. Видео

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Суд по мере пресечения матери, которая убила троих детей. Екатеринбург
Для Анастасии Петровой сегодня выбирают меру пресечения Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, обвиненная в убийстве трех своих детей, находилась под воздействием наркотиков. Она частично признала вину, сообщил URA.RU адвокат подсудимой Олег Грязютин

«Наркотические средства [употребляла]. Неизвестно, [сама ли]. Вид наркотика также неизвестен. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, и тогда будет ясна степень ее вины. Частично признает вину и постоянно меняет показания, потому что сильный стресс», — рассказал Грязютин.

В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир жилого комплекса «Бажовский» были найдены трупы трех детей: двух мальчиков 15 и 10 лет, а также шестимесячной девочки. В их убийстве обвиняется мать погибших — 37-летняя жительница города. В Ленинском районном суде выбирают меру пресечения для Петровой, дело засекретили.

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Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, обвиненная в убийстве трех своих детей, находилась под воздействием наркотиков. Она частично признала вину, сообщил URA.RU адвокат подсудимой Олег Грязютин «Наркотические средства [употребляла]. Неизвестно, [сама ли]. Вид наркотика также неизвестен. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, и тогда будет ясна степень ее вины. Частично признает вину и постоянно меняет показания, потому что сильный стресс», — рассказал Грязютин. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир жилого комплекса «Бажовский» были найдены трупы трех детей: двух мальчиков 15 и 10 лет, а также шестимесячной девочки. В их убийстве обвиняется мать погибших — 37-летняя жительница города. В Ленинском районном суде выбирают меру пресечения для Петровой, дело засекретили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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