Екатеринбурженка, обвиненная в убийстве детей, находилась под действием наркотиков. Видео

28 декабря 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Для Анастасии Петровой сегодня выбирают меру пресечения Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, обвиненная в убийстве трех своих детей, находилась под воздействием наркотиков. Она частично признала вину, сообщил URA.RU адвокат подсудимой Олег Грязютин «Наркотические средства [употребляла]. Неизвестно, [сама ли]. Вид наркотика также неизвестен. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, и тогда будет ясна степень ее вины. Частично признает вину и постоянно меняет показания, потому что сильный стресс», — рассказал Грязютин. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир жилого комплекса «Бажовский» были найдены трупы трех детей: двух мальчиков 15 и 10 лет, а также шестимесячной девочки. В их убийстве обвиняется мать погибших — 37-летняя жительница города. В Ленинском районном суде выбирают меру пресечения для Петровой, дело засекретили.

Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, обвиненная в убийстве трех своих детей, находилась под воздействием наркотиков. Она частично признала вину, сообщил URA.RU адвокат подсудимой Олег Грязютин «Наркотические средства [употребляла]. Неизвестно, [сама ли]. Вид наркотика также неизвестен. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, и тогда будет ясна степень ее вины. Частично признает вину и постоянно меняет показания, потому что сильный стресс», — рассказал Грязютин. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир жилого комплекса «Бажовский» были найдены трупы трех детей: двух мальчиков 15 и 10 лет, а также шестимесячной девочки. В их убийстве обвиняется мать погибших — 37-летняя жительница города. В Ленинском районном суде выбирают меру пресечения для Петровой, дело засекретили.