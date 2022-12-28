В Екатеринбурге задержали отца убитых в ЖК «Бажовский» детей

Мужчина был задержан в рамках уголовного дела об убийстве детей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

В рамках уголовного дела из-за убийства троих детей в екатеринбургском жилом комплексе «Бажовский» задержан их отец. Об этом из зала суда со ссылкой на адвоката передает корреспондент URA.RU.

«Я не знаю насчет него [отца детей]. Cледователь ничего не говорит, но говорят задержан», — рассказал журналистам адвокат обвиняемой в убийстве матери детей.

По словам адвоката, глава семейства заставлял всех водить хороводы в течение 10 дней подряд, чтобы «изгнать бесов». У его жены, обвиняемой в преступлении, начались видения, после которых она и решилась на убийство. При этом адвокат подчеркнул, что женщина сама не употребляла наркотики, но кто-то мог ей их давать.

В Екатеринбурге 26 декабря, в одной из квартир ЖК «Бажовский», расположенного на улице Бажова, 68, были найдены тела трех детей. По подозрению в совершении убийства была задержана их мать. По ее словам, на преступление она решилась, так как в тела детей «вселились бесы».