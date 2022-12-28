Ревизоры Куйвашева нагрянули на стройку из-за неотложного задания Путина

Объекты Международного фестиваля студенческого спорта в Екатеринбурге сдадут в марте 2023 года

Главные стройки международного фестиваля в Екатеринбурге будут готовы уже к марту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Стройки Международного фестиваля студенческого спорта-2023 в Екатеринбурге, провести который поручал президент РФ Владимир Путин, будут закончены в течение ближайших двух месяцев. Несмотря на санкции, работы идут в соответствии с графиком. Об этом URA.RU рассказал глава департамента госжилстройнадзора Свердловской области Алексей Россолов по итогам инспекции объектов.

Три ключевых постройки будущего фестиваля — дворец водных видов спорта, общественный центр и деревня игр — возводятся в Новокольцово на окраине Екатеринбурга. Подрядчиком выступает «Синара-Девелопмент». За девять месяцев до старта международного турнира на стройку нагрянула проверка от свердловского правительства под руководством Россолова. Экскурсию по объектам провел лично гендиректор застройщика Тимур Уфимцев.

Россолову показали практически готовые бассейны игрового дворца (одна чаша в тестовом режиме уже заполнена водой) и провели по корпусу общественного центра (в главном зале уже монтируют мини-футбольные ворота). Корреспондента URA.RU, тоже побывавшего на объектах, Россолов по итогам обхода заверил: каких-либо нареканий у его ведомства нет.

«Общественный центр и дворец водных видов спорта планируются [к полной сдаче] весной, в марте. Даже без всяких ускорений мы прекрасно движемся по времени, объекты будут готовы», — резюмировал глава департамента. На вопрос, не помешали ли строителям экономические санкции, Россолов признал: «Давайте говорить откровенно, санкции всегда мешали и будут мешать. Но что-то [из материалов] удалось восполнить благодаря импортозамещению, что-то было закуплено заранее. Мы знаем, что у нас на что меняется».

В середине октября президент Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо отмененной летней Универсиады FISU.