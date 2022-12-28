Отец убитых в Екатеринбурге троих детей остался на свободе

Силовики опровергли задержание отца убитых в Екатеринбурге детей

Суд определил отца погибших как свидетеля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Отец убитых в екатеринбургском ЖК «Бажовский» детей не задерживался. Он проходит по уголовному делу как свидетель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил следователь, тем самым опровергнув полученную ранее от адвоката обвиняемой информацию.

«Отец погибших детей не задержан. Он проходит по делу как свидетель», — заявил следователь журналистам.

Ранее адвокат обвиняемой в убийстве детей екатеринбурженки заявил, что по уголовному делу также задержан глава семейства. Однако причина задержания не называлась.

Резонансное убийство произошло в Екатеринбурге 26 декабря. В одной из квартир жилого комплекса «Бажовский» были найдены тела трех детей. По подозрению в соверешнии преступления была задержана мать детей.