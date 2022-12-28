Мошенника из Челябинска накажут за снятие порчи с жительницы ЯНАО

28 декабря 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мошенник из Челябинской области, который прикинулся пожилой женщиной, обманул жительницу Салехарда, сообщив ей, что на нее навели порчу. Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, челябинцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. «Проживая в г. Копейске Челябинской области злоумышленник разместил объявление в Instagram (запрещенная в Российской Федерации соцсеть, принадлежит признанной экстремистской компании Meta) от имени пожилой женщины, подобрав соответствующие фото, о решении им любых жизненных проблем путем молитв. Позвонившей по объявлению в феврале текущего года жительнице Салехарда мошенник сообщил о насланной на нее порче», — говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что мошенник с помощью специальной программы менял голос, который соответствовал голосу пожилой женщины. Жительнице Салехарда предложил переводить средства по возрастанию. При этом пообещал ей, что по завершению обряда деньги вернуться. «После получения от потерпевшей денежных средств в общей сумме 192 тыс. рублей, дальнейшее общение с ней преступник прекратил», — добавил там. Правоохранителям удалось установить личность преступника. Его обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Ранее сообщалось, что жительница Тарко-Сале заплатила гадалке 2 млн рублей. Тогда мошенница проводила специальные обряды на протяжении целого месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенник из Челябинской области, который прикинулся пожилой женщиной, обманул жительницу Салехарда, сообщив ей, что на нее навели порчу. Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, челябинцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. «Проживая в г. Копейске Челябинской области злоумышленник разместил объявление в Instagram (запрещенная в Российской Федерации соцсеть, принадлежит признанной экстремистской компании Meta) от имени пожилой женщины, подобрав соответствующие фото, о решении им любых жизненных проблем путем молитв. Позвонившей по объявлению в феврале текущего года жительнице Салехарда мошенник сообщил о насланной на нее порче», — говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что мошенник с помощью специальной программы менял голос, который соответствовал голосу пожилой женщины. Жительнице Салехарда предложил переводить средства по возрастанию. При этом пообещал ей, что по завершению обряда деньги вернуться. «После получения от потерпевшей денежных средств в общей сумме 192 тыс. рублей, дальнейшее общение с ней преступник прекратил», — добавил там. Правоохранителям удалось установить личность преступника. Его обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Ранее сообщалось, что жительница Тарко-Сале заплатила гадалке 2 млн рублей. Тогда мошенница проводила специальные обряды на протяжении целого месяца.