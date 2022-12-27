Курганца, раненного в пах, чудом спасли в больнице

28 декабря 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

В жителя Курганской области выстрелили в пах из ружья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Петуховском округе Курганской области местного жителя, раненного в область паха из охотничьего ружья, чудом спасли в больнице. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. «В селе Стрельцы в Петуховском округе мужчине выстрелили в пах. Из-за большой кровопотери он попал в больницу. Врачам удалось его спасти», — рассказал инсайдер. По данным СУ СК России по Курганской области, жертвой преступления стал 29-летний мужчина. По данным следствия, вечером 27 декабря был в гостях у своего товарища 1988 года рождения, где они вместе распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в результате которой хозяин дома выстрелил в потерпевшего из гладкоствольного охотничьего ружья. Стреляющий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия. Его подозревают в покушении на убийство. Сейчас следователем готовится ходатайство в суд о заключении задержанного под стражу. По данному факту уже опрошен ряд свидетелей, продолжаются следственные действия.

В Петуховском округе Курганской области местного жителя, раненного в область паха из охотничьего ружья, чудом спасли в больнице. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. «В селе Стрельцы в Петуховском округе мужчине выстрелили в пах. Из-за большой кровопотери он попал в больницу. Врачам удалось его спасти», — рассказал инсайдер. По данным СУ СК России по Курганской области, жертвой преступления стал 29-летний мужчина. По данным следствия, вечером 27 декабря был в гостях у своего товарища 1988 года рождения, где они вместе распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в результате которой хозяин дома выстрелил в потерпевшего из гладкоствольного охотничьего ружья. Стреляющий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия. Его подозревают в покушении на убийство. Сейчас следователем готовится ходатайство в суд о заключении задержанного под стражу. По данному факту уже опрошен ряд свидетелей, продолжаются следственные действия.