27 декабря 2022

Курганца, раненного в пах, чудом спасли в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
В жителя Курганской области выстрелили в пах из ружья Фото:

В Петуховском округе Курганской области местного жителя, раненного в область паха из охотничьего ружья, чудом спасли в больнице. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения.

«В селе Стрельцы в Петуховском округе мужчине выстрелили в пах. Из-за большой кровопотери он попал в больницу. Врачам удалось его спасти», — рассказал инсайдер.

По данным СУ СК России по Курганской области, жертвой преступления стал 29-летний мужчина. По данным следствия, вечером 27 декабря был в гостях у своего товарища 1988 года рождения, где они вместе распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в результате которой хозяин дома выстрелил в потерпевшего из гладкоствольного охотничьего ружья.

Стреляющий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия. Его подозревают в покушении на убийство. Сейчас следователем готовится ходатайство в суд о заключении задержанного под стражу. По данному факту уже опрошен ряд свидетелей, продолжаются следственные действия.

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В Петуховском округе Курганской области местного жителя, раненного в область паха из охотничьего ружья, чудом спасли в больнице. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. «В селе Стрельцы в Петуховском округе мужчине выстрелили в пах. Из-за большой кровопотери он попал в больницу. Врачам удалось его спасти», — рассказал инсайдер. По данным СУ СК России по Курганской области, жертвой преступления стал 29-летний мужчина. По данным следствия, вечером 27 декабря был в гостях у своего товарища 1988 года рождения, где они вместе распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в результате которой хозяин дома выстрелил в потерпевшего из гладкоствольного охотничьего ружья. Стреляющий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия. Его подозревают в покушении на убийство. Сейчас следователем готовится ходатайство в суд о заключении задержанного под стражу. По данному факту уже опрошен ряд свидетелей, продолжаются следственные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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