Роскачество: игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России

28 декабря 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

В маркировках «Хагги Вагги» отсутствует информация о товаре, отметили в Роскачестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После проведенных исследований, игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России. Об этом URA.RU сообщили в Роскачестве. «Роскачество провело исследование игрушек „Хагги Вагги“, которое выявило многочисленные нарушения, в том числе связанные с безопасностью изделий. Как всегда, информация была передана для принятия мер производителям и торговым сетям. Последние оперативно реагируют на наши обращения, убирают игрушки из продажи и проводят дополнительные проверки», — сообщили агентству в организации. В Роскачестве уточнили, что из списка товаров игрушку уже удалил ряд маркетплейсов: «Озон», «Яндекс.Маркет», «Вайлдберриз» и «СберМегаМаркет». Ранее Роскачество сообщило об опасности игрушек «Хагги Вагги» для детей. По информации организации, помимо нарушений, связанных с отсутствием в маркировке игрушек информации о товаре, в них было обнаружено превышение по содержанию фенола (высокоопасного вещества, попадающего в организм через кожу и дыхательные пути), а большая часть таких игрушек продавалась на рынке без сертификатов соответствия.

После проведенных исследований, игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России. Об этом URA.RU сообщили в Роскачестве. «Роскачество провело исследование игрушек „Хагги Вагги“, которое выявило многочисленные нарушения, в том числе связанные с безопасностью изделий. Как всегда, информация была передана для принятия мер производителям и торговым сетям. Последние оперативно реагируют на наши обращения, убирают игрушки из продажи и проводят дополнительные проверки», — сообщили агентству в организации. В Роскачестве уточнили, что из списка товаров игрушку уже удалил ряд маркетплейсов: «Озон», «Яндекс.Маркет», «Вайлдберриз» и «СберМегаМаркет». Ранее Роскачество сообщило об опасности игрушек «Хагги Вагги» для детей. По информации организации, помимо нарушений, связанных с отсутствием в маркировке игрушек информации о товаре, в них было обнаружено превышение по содержанию фенола (высокоопасного вещества, попадающего в организм через кожу и дыхательные пути), а большая часть таких игрушек продавалась на рынке без сертификатов соответствия.