Роскачество сообщило об опасности игрушек «Хагги Вагги»

Роскачество обнаружило вредные токсичные вещества в игрушках «Хагги Вагги»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, хаги-ваги
Роскачество обнаружило в игрушках «Хагги Вагги» фенол Фото:

Роскачество установило, что большинство игрушек «Хагги Вагги» токсичны и небезопасны для детей. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном организацией.

«Роскачество обнаружило в игрушках „Хагги Вагги“ превышения по содержанию фенола, в одной из них — более чем в 4 раза», — говорится в документе. Уточняется, что большинство таких игрушек реализуется на российском рынке бесконтрольно, без сертификатов соответствия.

Фенол относится к высокоопасным веществам. Оно быстро всасывается как через кожу, так и через дыхательные пути. Из-за контакта с веществом могут появиться головные боли, головокружения, сонливость.

В ноябре жители Нижневартовска готовили протестные акции против цирка, в программе которого был номер с костюмами «Хагги Вагги». Жители некоторых регионов сообщали, что купить такие игрушки в местных магазинах невозможно.

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Роскачество установило, что большинство игрушек «Хагги Вагги» токсичны и небезопасны для детей. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном организацией. «Роскачество обнаружило в игрушках „Хагги Вагги“ превышения по содержанию фенола, в одной из них — более чем в 4 раза», — говорится в документе. Уточняется, что большинство таких игрушек реализуется на российском рынке бесконтрольно, без сертификатов соответствия. Фенол относится к высокоопасным веществам. Оно быстро всасывается как через кожу, так и через дыхательные пути. Из-за контакта с веществом могут появиться головные боли, головокружения, сонливость. В ноябре жители Нижневартовска готовили протестные акции против цирка, в программе которого был номер с костюмами «Хагги Вагги». Жители некоторых регионов сообщали, что купить такие игрушки в местных магазинах невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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