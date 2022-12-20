Роскачество сообщило об опасности игрушек «Хагги Вагги»

Роскачество обнаружило вредные токсичные вещества в игрушках «Хагги Вагги»

20 декабря 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Роскачество обнаружило в игрушках «Хагги Вагги» фенол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роскачество установило, что большинство игрушек «Хагги Вагги» токсичны и небезопасны для детей. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном организацией. «Роскачество обнаружило в игрушках „Хагги Вагги“ превышения по содержанию фенола, в одной из них — более чем в 4 раза», — говорится в документе. Уточняется, что большинство таких игрушек реализуется на российском рынке бесконтрольно, без сертификатов соответствия. Фенол относится к высокоопасным веществам. Оно быстро всасывается как через кожу, так и через дыхательные пути. Из-за контакта с веществом могут появиться головные боли, головокружения, сонливость. В ноябре жители Нижневартовска готовили протестные акции против цирка, в программе которого был номер с костюмами «Хагги Вагги». Жители некоторых регионов сообщали, что купить такие игрушки в местных магазинах невозможно.

Роскачество установило, что большинство игрушек «Хагги Вагги» токсичны и небезопасны для детей. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном организацией. «Роскачество обнаружило в игрушках „Хагги Вагги“ превышения по содержанию фенола, в одной из них — более чем в 4 раза», — говорится в документе. Уточняется, что большинство таких игрушек реализуется на российском рынке бесконтрольно, без сертификатов соответствия. Фенол относится к высокоопасным веществам. Оно быстро всасывается как через кожу, так и через дыхательные пути. Из-за контакта с веществом могут появиться головные боли, головокружения, сонливость. В ноябре жители Нижневартовска готовили протестные акции против цирка, в программе которого был номер с костюмами «Хагги Вагги». Жители некоторых регионов сообщали, что купить такие игрушки в местных магазинах невозможно.