Мэр Екатеринбурга встал на сторону топ-менеджера, попавшего под прессинг силовиков

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову доложили о большой прокурорской проверке на «Водоканале», закончившейся уголовными делами, вопросов к гендиректору предприятия Евгению Лузгину он пока не имеет. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации и подтвердил в разговоре с корреспондентом сам Орлов.
Как писало URA.RU, по итогам двух ревизий, проходивших в одно время, — плановой от природоохранной прокуратуры и внеплановой от Генпрокурора РФ Игоря Краснова — следователи возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) и готовятся запустить в производство дело по ст. 169 («Воспрепятствование предпринимательской деятельности»).
Первое дело не касается команды Лузгина напрямую. Оно связано с очисткой озера Здохня и Верх-Исетского водохранилища, которую «Водоканал» должен был провести по решению суда от 2009 года. А второе дело может иметь признаки политического: ранее источники агентства предполагали, что прокурорская проверка, запущенная Красновым, является следствием некоего конфликта «Водоканала» с крупным екатеринбургским застройщиком или в целом непрекращающейся борьбы за актив (в числе претендентов на него — московские олигархи).
«По первому делу Орлову доложили. Он встал на сторону Лузгина, поручил разобраться, чем занимались предыдущие руководители. По второму делу: так как оно пока не возбуждено, фактуры и понимания меньше. Но в тех конфликтах, которые у „Водоканала“ с бизнесом есть сейчас, если не Орлов, то его замы предприятие поддерживают», — поделился источник.
«По озеру Здохня — давняя история, мы будем на федеральную программу заявляться. Эта проблема не сегодня возникла. Там [на „Водоканале“] периодически проверки идут, но поводов для серьезных разговоров, вмешательства я пока не вижу. К действующему руководству у меня претензий нет», — сказал Орлов.
Также он напомнил, что недавно продлил Лузгину контракт. Топ-менеджер возглавляет предприятие с осени 2019 года. Предшественник Орлова Александр Высокинский подозревал Лузгина в работе на Виталия Кочеткова — совладельца сотового оператора «Мотив», одного из участников борьбы за контроль над «Водоканалом». Но силовики не нашли подтверждений этой версии.
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Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову доложили о большой прокурорской проверке на «Водоканале», закончившейся уголовными делами, вопросов к гендиректору предприятия Евгению Лузгину он пока не имеет. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации и подтвердил в разговоре с корреспондентом сам Орлов. Как писало URA.RU, по итогам двух ревизий, проходивших в одно время, — плановой от природоохранной прокуратуры и внеплановой от Генпрокурора РФ Игоря Краснова — следователи возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) и готовятся запустить в производство дело по ст. 169 («Воспрепятствование предпринимательской деятельности»). Первое дело не касается команды Лузгина напрямую. Оно связано с очисткой озера Здохня и Верх-Исетского водохранилища, которую «Водоканал» должен был провести по решению суда от 2009 года. А второе дело может иметь признаки политического: ранее источники агентства предполагали, что прокурорская проверка, запущенная Красновым, является следствием некоего конфликта «Водоканала» с крупным екатеринбургским застройщиком или в целом непрекращающейся борьбы за актив (в числе претендентов на него — московские олигархи). «По первому делу Орлову доложили. Он встал на сторону Лузгина, поручил разобраться, чем занимались предыдущие руководители. По второму делу: так как оно пока не возбуждено, фактуры и понимания меньше. Но в тех конфликтах, которые у „Водоканала“ с бизнесом есть сейчас, если не Орлов, то его замы предприятие поддерживают», — поделился источник. «По озеру Здохня — давняя история, мы будем на федеральную программу заявляться. Эта проблема не сегодня возникла. Там [на „Водоканале“] периодически проверки идут, но поводов для серьезных разговоров, вмешательства я пока не вижу. К действующему руководству у меня претензий нет», — сказал Орлов. Также он напомнил, что недавно продлил Лузгину контракт. Топ-менеджер возглавляет предприятие с осени 2019 года. Предшественник Орлова Александр Высокинский подозревал Лузгина в работе на Виталия Кочеткова — совладельца сотового оператора «Мотив», одного из участников борьбы за контроль над «Водоканалом». Но силовики не нашли подтверждений этой версии.