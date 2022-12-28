Журналист-расследователь Шамаль: ЧВК «Моцарт» охраняет бизнес по торговле органами на Украине

28 декабря 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Военные ЧВК «Моцарт» являются участниками черного рынка, заявила Юлия Шамаль Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская ЧВК «Моцарт» якобы занимается охраной бизнеса по торговле органами на Украине. Таким предположением с корреспондентом URA.RU поделилась журналист-расследователь, изучающая вопрос о продаже органов на Украине, Юлия Шамаль. «Тот самый „Моцарт“ — это же ЧОП, как мы выяснили. Это не ЧВК, на самом деле», — сказала Шамаль в разговоре с корреспондентом URA.RU, отметив, что пока что никого из причастных к торговле органами на Украине в американском ЧВК «не поймали за руку». По мнению журналистки, о тайной деятельности частной военной компании «Моцарт» на Украине говорит ряд фактов, у которых нет объяснения. «Например, зачем Красный Крест хранит контейнеры для перевозки органов в зоне СВО. Почему рядом с контейнером, в соседнем автомобиле, сейфы, забитые американскими долларами. Как это так происходит?» — задалась вопросом Шамаль. По словам журналистки, «крупным игрокам» этого черного рынка, в числе которых есть и ЧВК «Моцарт», невыгодно, чтобы происходящее на нем куда-то выносилось. «По поводу того, почему [международные организации] не предъявили это все (обвинения в торговле органами на черном рынке — прим. URA.RU), есть ощущение, что не очень выгодно, чтобы это предъявилось. <…> Есть ощущение, что игрокам данного рынка невыгодно, чтобы это куда-то выносилось. А игроки там крупные», — добавила Шамаль. Ранее источник URA.RU сообщил, что США создали военную компанию специально для того, чтобы противостоять российской ЧВК «Вагнер» на Украине. По информации, которую агентству предоставил собеседник, перед бойцами «Моцарта» также была поставлена задача тестирования новейших образцов американского оружия в боевых действиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская ЧВК «Моцарт» якобы занимается охраной бизнеса по торговле органами на Украине. Таким предположением с корреспондентом URA.RU поделилась журналист-расследователь, изучающая вопрос о продаже органов на Украине, Юлия Шамаль. «Тот самый „Моцарт“ — это же ЧОП, как мы выяснили. Это не ЧВК, на самом деле», — сказала Шамаль в разговоре с корреспондентом URA.RU, отметив, что пока что никого из причастных к торговле органами на Украине в американском ЧВК «не поймали за руку». По мнению журналистки, о тайной деятельности частной военной компании «Моцарт» на Украине говорит ряд фактов, у которых нет объяснения. «Например, зачем Красный Крест хранит контейнеры для перевозки органов в зоне СВО. Почему рядом с контейнером, в соседнем автомобиле, сейфы, забитые американскими долларами. Как это так происходит?» — задалась вопросом Шамаль. По словам журналистки, «крупным игрокам» этого черного рынка, в числе которых есть и ЧВК «Моцарт», невыгодно, чтобы происходящее на нем куда-то выносилось. «По поводу того, почему [международные организации] не предъявили это все (обвинения в торговле органами на черном рынке — прим. URA.RU), есть ощущение, что не очень выгодно, чтобы это предъявилось. <…> Есть ощущение, что игрокам данного рынка невыгодно, чтобы это куда-то выносилось. А игроки там крупные», — добавила Шамаль. Ранее источник URA.RU сообщил, что США создали военную компанию специально для того, чтобы противостоять российской ЧВК «Вагнер» на Украине. По информации, которую агентству предоставил собеседник, перед бойцами «Моцарта» также была поставлена задача тестирования новейших образцов американского оружия в боевых действиях.