28 декабря 2022
27 декабря 2022

Источник раскрыл статус тюменского журналиста 72.ru в деле об иноагенте

Тюменский журналист Галиев проходит свидетелем по делу иноагента
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
К журналисту Артуру Галиеву с обыском нагрянули силовики Фото:

Журналист тюменского портала 72.ru Артур Галиев, у которого утром 29 декабря прошел обыск, рассматривается силовиками как свидетель по делу Ильи Пономарева (признан иноагентом в РФ). Такую версию событий URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Галиев проходит по делу свидетелем. Других подробностей пока нет», — сообщил инсайдер. Сам журналист в своем telegram-канале сообщил, что в ходе обыска у него изъяли ноутбук и телефон.

Кроме того, в Тюменской области 29 декабря был задержан главный редактор портала 86.ru (как и 72.ru входит в холдинг «Сеть городских порталов», принадлежащий медиамагнату Виктору Шкулеву) Никита Кифорук. При этом, по словам источника агентства в уральской политической элите, действия силовиков не создадут серьезных проблем Шкулеву. «Еще со времен работы в „Комсомольской правде“ у Шкулева образовались прочные связи с администрацией президента РФ. Поэтому обыски у журналистов вряд ли осложнят жизнь его медиахолдингу», — рассказал собеседник агентства.

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Журналист тюменского портала 72.ru Артур Галиев, у которого утром 29 декабря прошел обыск, рассматривается силовиками как свидетель по делу Ильи Пономарева (признан иноагентом в РФ). Такую версию событий URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Галиев проходит по делу свидетелем. Других подробностей пока нет», — сообщил инсайдер. Сам журналист в своем telegram-канале сообщил, что в ходе обыска у него изъяли ноутбук и телефон. Кроме того, в Тюменской области 29 декабря был задержан главный редактор портала 86.ru (как и 72.ru входит в холдинг «Сеть городских порталов», принадлежащий медиамагнату Виктору Шкулеву) Никита Кифорук. При этом, по словам источника агентства в уральской политической элите, действия силовиков не создадут серьезных проблем Шкулеву. «Еще со времен работы в „Комсомольской правде“ у Шкулева образовались прочные связи с администрацией президента РФ. Поэтому обыски у журналистов вряд ли осложнят жизнь его медиахолдингу», — рассказал собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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