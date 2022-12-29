В Тюменской области задержали главного редактора портала 86.ru

29 декабря 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Никиту Кифорука задержали полицейские в Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области задержан главный редактор портала 86.ru Никита Кифорук. Источник в полиции округа корреспонденту URA.RU сообщили, что Кифорука сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень. «Поступила информация о задержании редактора портала 86.ru Никиты Кифорука. Полиция ХМАО была в курсе готовящегося задержания и планировала оказать помощь, но она не понадобилась. О причинах задержания нам ничего не известно», — уточнил инсайдер. Коллеги Кифорука рассказали, как произошло задержание. «Мы ехали в одном поезде в соседних вагонах. Утром я позвонила Никите, но он не ответил, я решила, что мы разминулись», — уточняет журналист редакции 86.ru. В пресс-службу УМВД по ХМАО и УМВД по Тюменской области направлен запрос о причинах задержания, но на момент публикации ответ на него не поступил. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. Ранее URA.RU писало об обыске в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева. Он написал в своем telegram-канале, что обыск в квартире связан с делом Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области задержан главный редактор портала 86.ru Никита Кифорук. Источник в полиции округа корреспонденту URA.RU сообщили, что Кифорука сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень. «Поступила информация о задержании редактора портала 86.ru Никиты Кифорука. Полиция ХМАО была в курсе готовящегося задержания и планировала оказать помощь, но она не понадобилась. О причинах задержания нам ничего не известно», — уточнил инсайдер. Коллеги Кифорука рассказали, как произошло задержание. «Мы ехали в одном поезде в соседних вагонах. Утром я позвонила Никите, но он не ответил, я решила, что мы разминулись», — уточняет журналист редакции 86.ru. В пресс-службу УМВД по ХМАО и УМВД по Тюменской области направлен запрос о причинах задержания, но на момент публикации ответ на него не поступил. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. Ранее URA.RU писало об обыске в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева. Он написал в своем telegram-канале, что обыск в квартире связан с делом Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом).