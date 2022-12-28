ЕР определилось с кандидатом на выборы мэра в ХМАО В праймериз «Единой России» на пост мэра в ХМАО выиграл депутат думы Сургутского района Алексей Луценко 29 декабря 2022 в 13:11 Размер текста - 17 + Алексей Луценко набрал подавляющее большинство голосов Фото: Анна Майорова © URA.RU В праймериз «Единой России», где определяли кандидата от партии на пост мэра Лянтора (ХМАО), выиграл депутат думы Сургутского района Алексей Луценко. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал член оргкомитета по проведению предварительного голосования Вадим Булдаков. «Выборы проходили через электронную систему, которая завязана на Москву. Наш функционал заключался в подготовке. В голосовании участвовали 280 членов „Единой России“ в Лянторе, которые могли голосовать сразу за нескольких кандидатов. Голоса распределились следующим образом: Евгений Городилов- 0, Константин Волков — 6, Елена Алферова — 17 и Алексей Луценко — 269 голосов», — отметил Вадим Булдаков. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО определились с кандидатом на пост главы Лянтора после отставки бывшего мэра Сергея Махини. Возглавлять городскую администрацию прочат исполняющему обязанности главы Сергею Жестовскому. В праймериз «Единой России», где определяли кандидата от партии на пост мэра Лянтора (ХМАО), выиграл депутат думы Сургутского района Алексей Луценко. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал член оргкомитета по проведению предварительного голосования Вадим Булдаков. «Выборы проходили через электронную систему, которая завязана на Москву. Наш функционал заключался в подготовке. В голосовании участвовали 280 членов „Единой России“ в Лянторе, которые могли голосовать сразу за нескольких кандидатов. Голоса распределились следующим образом: Евгений Городилов- 0, Константин Волков — 6, Елена Алферова — 17 и Алексей Луценко — 269 голосов», — отметил Вадим Булдаков. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО определились с кандидатом на пост главы Лянтора после отставки бывшего мэра Сергея Махини. Возглавлять городскую администрацию прочат исполняющему обязанности главы Сергею Жестовскому. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям